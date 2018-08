Snad mi forma vydrží do ligy, přeje si pětigólový plzeňský útočník Němec

Se sedmi góly je nejlepším střelcem Plzně, předtím skóroval i v testech proti Českým Budějovicím a kazašské Karagandě.

Vojtěch Němec v dresu Mladé Boleslavi.

„Jsem tady naprosto spokojený. S klukama jsme si sedli dobře, lidsky i po hokejové stránce. Navíc bydlím hned naproti zimáku, nic lepšího si nemůžu přát. Jediná nevýhoda je, že to mám daleko od domova a dojíždění za rodinou bude složitější. Ale to nějak překonáme,“ uvedl 32letý Němec, jedna z posil Škody pro novou sezonu. Do Plzně přišel z Komety, na jaře ale hostoval v Mladé Boleslavi.

Pěkně jste se rozstřílel, že?

Něco mi tam napadalo, ale bylo to hlavně o tom posledním zápase. Předtím jsem to měl jednoduché, protože jsem hrál s Gulim (Milanem Gulašem), který mi to vždycky dal do prázdné branky. Hlavně bych se nerad vystřílel ještě teď před extraligou. Soutěž začíná 14. září, snad mi forma vydrží.

Už příští čtvrtek vstoupíte domácím zápasem proti Luganu do základní skupiny Ligy mistrů. To pro vás není důležitý cíl?

Samozřejmě, je to úžasná zkušenost. Já to zažil na Kometě a dostali jsme se daleko, to srovnání s mezinárodním hokejem je něco úplně jiného. Ale kdyby se nám nepovedlo postoupit do vyřazovací části, nebude se z toho až tak střílet. Horší by bylo, kdyby se nám nedařilo v lize. To je klíčové a náš hlavní úkol.

V Klatovech jste inkasovali dvakrát, na začátku první i druhé části. Nedostatek koncentrace?

My máme celkově vstupy do zápasů dost špatné, v Klatovech se to jen potvrdilo. Na to se musíme zaměřit, vymyslet, jak těm katastrofálním začátkům zabránit.

V první třetině jste vyrobili i tři fauly v útočné třetině. Další věc, na které musíte zapracovat?

Dostali jsme první gól a rychle jsme to chtěli otočit na naši stranu, z přemíry snahy z toho vyústily hloupé fauly. Ale i takových věcí se musíme vyvarovat, v extralize by nás to mohlo hodně mrzet.