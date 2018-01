Dohrávky: Kometa otočila duel ve Zlíně, Sparta udolala Hradec Králové

Kometa zvládla dohrávku, přestože se pro ni duel nevyvíjel dobře. Už ve čtvrté minutě totiž dostal do vedení domácí Honejsek, jenž v přesilovce po velkém tlaku přesně mířil z pravého kruhu. A když vyrovnal ještě v první třetině Hruška, tak domácí dostal zpátky do vedení Bukarts. A to dokonce ve vlastním oslabení, když po střele od modré tečoval puk, jenž se od tyčky odrazil do sítě. Byl to ovšem Hruška, který brzy vyrovnal tečí Krejčíkova nahození. Vítězný gól vstřelil v čase 51:46 Erat, jenž ukázal svou chytrost: stál za brankovou čarou, kam se k němu odrazil puk. Ten následně poslal odrazem o betony gólmana Kašíka do sítě.



Robert Svoboda (Zlín): „Bylo to vyrovnané utkání, klasické moravské derby, které mělo náboj. Duel rozhodly přesilovky Komety a tím byl bodík pryč. Je to škoda, hrál proti nám super soupeř v čele s Martinem Eratem, který to utkání rozhodl. Nemáme se ale za co stydět, hráčům je třeba poděkovat. Divákům se utkání muselo líbit.“

Kamil Pokorný (Kometa): „V první řadě bych chtěl poděkovat mužstvu za srdnatý výkon, který předvedlo na půdě soupeře, jenž v posledních zápasech hraje velmi kvalitní hokej. Dokázal to v prvních deseti minutách první třetiny. Pak jsme se dostali do zápasu i my a za stavu 2:2 podle mého rozhodly přesilovky. Soupeř je měl nebezpečné, ale dokázali jsme je ubránit. A nám v ní rozhodl Martin Erat, takže vezeme tři body.“



Branky a nahrávky: 4. Honejsek (Roberts Bukarts), 28. Roberts Bukarts - 14. J. Hruška (Krejčík, M. Erat), 30. J. Hruška (Krejčík, Gulaši), 52. M. Erat (Zaťovič, Vincour), 60. R. Zohorna (M. Erat). Rozhodčí: Hribik, Hradil - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Třetiny: 1:1, 1:1, 0:2. Diváci: 4429.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Řezníček, Žižka, Gazda - D. Šťastný, Fořt, Roberts Bukarts - Okál, Honejsek, Kubiš - J. Ondráček, P. Sedláček, O. Veselý - Popelka, Fryšara, Klhůfek. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Kometa: Langhamer - O. Němec, Krejčík, Barinka, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - Vincour, V. Němec, Zaťovič - Mallet, Nečas, Plášek - Haščák, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: Zábranský, Pokorný a Horáček.

V bojovném a taktickém zápase se dostali do vedení domácí přesně v polovině základní hrací doby. V čase 30:00 propadl gólmanu Pavelkovi puk a jako první si ho všiml Forman, jenž neváhal se zakončením. Favorizovaný Hradec se nedostával do šancí a když, tak je spálil. Jako Koukal na začátku třetí části, kdy v solidní pozici trefil pouze hruď připraveného brankáře Aittokallia. Byl to ale právě čerstvě nominovaný olympionik Koukal, jenž necelých osm minut před koncem ujel obránce a tentokrát zamířil přesně mezi gólmanovy betony. Sparta rozhodla po 27 vteřinách prodloužení, kdy se také v nájezdu prosadil Ďaloga přesným švihem vedle vyrážečky.



Jaroslav Nedvěd (Sparta): „Po sérii neúspěchů kluci věděli, že máme nůž na krku. Další prohra už by nás poslala někam, kde nechceme být. Strašně se semknuli a hráli velmi zodpovědně. Bohužel pro ně se nám všem ukázalo, že jsou toho schopní. Teď to od nich budeme vyžadovat každý zápas. Nějaké výmluvy na to, jestli máme někdy štěstí, nebo smůlu, v této fázi sezony už neplatí. Není to o smůle a štěstí, ale o práci, zodpovědnosti a týmovém výkonu. Když jsme schopní to odehrát proti tak kvalitnímu mužstvu, jakým je Hradec, tak to musíme být schopní tak odehrát každý den - úterý, pátek, neděle, třikrát týdne do konce sezony. A jsme z problémů venku. Výborně zachytal Sami Aittokallio.“

Václav Sýkora (Hradec Králové): „Pro nás to byl zápas, v kterém snesla nějaké měřítko jen první třetina, kdy jsme měli nějaké příležitosti, ale ve druhé jsme neměli vůbec nic. Tam jsme nehráli dobře dopředu, ale ani dozadu. Nedodržovali jsme systém. Naštěstí Sparta vstřelila jen jeden gól a ve třetí třetině jsme díky tomu věřili, že se s tím dá něco udělat. Trošku jsme se zvedli, ale podařilo se nám jen vyrovnat. Celkově tomu výkonu chyběla šťáva a energie. Bylo to těžkopádné a upracované, dnes musíme být za ten bod rádi. Výborný výkon podal v brance Jarda Pavelka, který nás celý zápas držel ve hře.“



Branky a nahrávky: 30. Forman (Klimek), 61. Ďaloga (Forman, Pech) - 53. Koukal (Gregorc). Rozhodčí: Šír, Pražák - Pešek, D. Klouček. Vyloučení: 4:5, navíc Červený (Hradec Králové) 10 min. a do konce utkání. Bez využití. Třetiny: 0:0, 1:0, 0:1. Diváci: 5742.

Sparta: Aittokallio - Ďaloga, Z. Michálek, J. Mikuš, Kalina, T. Pavelka, Švrček, Nedomlel - Forman, Pech, Klimek - A. Kudrna, P. Vrána, Říčka - Jarůšek, Černoch, Reichenberg - Uher, Rousek, Kumstát. Trenéři: F. Výborný, J. Nedvěd a Janeček.

Hradec Králové: J. Pavelka - Pláněk, Vydarený, Zámorský, Cibulskis, Gregorc, Graňák, F. Pavlík - Köhler, Kukumberg, Šimánek - Červený, Džerinš, Cingel - Smoleňák, Koukal, M. Látal - Vopelka, Berger, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.