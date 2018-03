Divoch a bingo. Jak zámoří dodává hokejové extralize šmrnc

Zásadní roli v bitvách o finále hokejové extraligy - první z nich se hraje dnes od 16.20 - budou mít i další. Neřadí se mezi hvězdy sbírající body po hrstech.

Jsou to hokejoví řeholníci, jejichž úkolem je znepříjemňovat a dráždit soupeře, být cítit - Alexandre Mallet z Komety a plzeňský Ryan Hollweg. „Musíme být na něj připravení,“ burcuje brněnský útočník Hynek Zohorna. „Viděl jsem pár Hollwegových hitů proti Olomouci a tam to bolelo.“

I to obnáší play off.

„Tohle jsou zápasy přesně pro Ryana. Dostává se soupeřům pod kůži, fanoušci na něj hučí. Je to hráč, kterého by chtěl mít v týmu každý,“ pochvaluje si plzeňský bek Michal Moravčík. „A my jsme rádi, že je na naší straně.“

Semifinalisty z Brna a Plzně nespojují jen modrobílé barvy a velká očekávání. V nabitých kádrech, poskládaných z Čechů a pár Slováků, se jedinci ze Severní Ameriky vyjímají. Týmům dodávají šmrnc jejich zámořské ctnosti - dohrávat souboje, nikdy se nevzdat a klidně se pro dobro týmu i pobít. „Myslím, že se Alex pořád umí porvat. Ale je typ hráče, který chce ve všech směrech být prospěšný týmu,“ říká o Malletovi jeden z brněnských trenérů Kamil Pokorný.

Alexandre Mallet z Komety (vpravo) posílá k ledu jihlavského Jakuba Suchánka.

Pro Kometu bylo angažování kanadského útočníka hokejové bingo. Při loňské brněnské jízdě za titulem patřil Mallet k nejlepším v týmu.

Byť nedostává prostor v přesilovkách, v základní části této sezony nashromáždil solidních 28 bodů. Nyní v play off, stejně jako před rokem, je trio Mallet - Nečas - Zohorna nejenergičtější a nejpřímočařejší formací Komety. Brňané v nepřeberném množství cizinců, které za levno mohou angažovat extraligové kluby, loni trefili jackpot. Přitom předtím Mallet v předchozích 36 duelech za Pardubice dal jediný gól.

„Trenéři v Dynamu mi nedávali šanci. Když hrajete pět minut za zápas, nemáte moc prostor se ukázat. V Brně jsem cítil důvěru,“ líčil loni křídelník s chlapeckým kukučem.

To plzeňský Hollweg poslední dobou vizáží připomíná divocha. Z fleku by si mohl střihnout roli filmového Trosečníka, za nějž si Američan Tom Hanks vysloužil Oscara. To jeho čtyřiatřicetiletý soupeř z Plzně baží po hokejové trofeji, kterou s indiány slavil před pěti lety.

Plzeň - Brno Úvodní semifinále sledujte od 16.20 online.

Byla to Hollwegova první sezona v Česku. V extralize působil jako nezadržitelný živel. Po domácích vítězstvích dováděl na ledě s kytarou, občas sprostě fauloval, vyprovokovával šarvátky. Postupně se však zklidňuje. „Souboje dohrává, ale přijde mi, že není zákeřný,“ všímá si obránce Komety Ondřej Němec.

Už jen to, že se Hollweg nyní mydlí v play off, v němž si už připsal dvě čtvrtfinálové trefy, může považovat za triumf. Minulou sezonu promarodil, kvůli infekci v noze mu hrozila dokonce amputace.

„Smiřoval jsem se, že budu invalida,“ prozradil v létě. Nevzdal se. Místo toho si vysloužil kontrakt, který mu brzy vyprší. „V Plzni bych chtěl zůstat, ale na to se teď nesoustředím,“ říká Hollweg. „Chci pomoct týmu k titulu.“

Taková je zámořská DNA.