Kdo půjde do finále? Kometa to zase zvládne, odhaduje expert

Když před dvěma týdny Pospíšil stál před nelehkým úkolem a pro iDNES.cz měl odhadnout průběh čtvrtfinále, uspěl u třech ze čtyř sérií.

Zaskočil ho jen debakl Vítkovic od Komety. „To, že prohrají 0:4 na zápasy jsem opravdu nečekal. Hádám, že to tipoval málokdo. Pro mě to bylo velké překvapení, nicméně se ukázalo, že se Brno umí na play off dokonale připravit.“

Oproti dalším osloveným expertům před semifinále naopak správně věřil, že Pardubice potrápí Třinec. Série se nakonec natáhla na sedm zápasů, přičemž Oceláři na ledě soupeře dlouho tápali a chytili se až v závěrečné třetině šestého mače.

„A to klidně mohlo být kvůli tomu, že se domácí už tolik nesoustředili a chtěli to jen v klidu dohrát,“ míní Pospíšil, který za Dynamo sám dlouho hrával a stal se pardubickou ikonou.

Rozhodnou Smoleňák s Bednářem?

Ze série mezi Třincem a Pardubicemi vyvozuje jedno důležité varování pro Oceláře. „Aby mohli přes Hradec postoupit, musí se zlepšit venku. Na soupeřově hřišti byl Třinec zatím slabý.“

David Pospíšil

I kvůli tomu v semifinále mírně favorizuje Mountfield. Další plus vidí v individualitách. „Mají více kreativních hráčů, kteří dokáží rozhodnout zápas sami o sobě. Ať je to Jarda Bednář, Petr Koukal, Andris Džerinš, Radek Smoleňák nebo třeba Ruda Červený.“

U Ocelářů si všiml spíš síly kolektivu než jednotlivců. „Spoléhají víc na týmové pojetí."

Pospíšil každopádně upozorňuje, že série mezi Mountfieldem a Třincem bude z jednoho důvodu patrně hodně vyrovnaná a nevyzpytatelná. „Oba kluby za sebou mají sedm zápasů, uvidíme, jak se to na klucích podepíše a kdo se s tím lépe popasuje. Z tohoto pohledu jsou jejich výchozí pozice stejné.“

Kometa? Play off zkrátka umí

To samé neplatí pro semifinalisty z Plzně a Brna. Kometa po „přejezdu“ přes Vítkovice odpočívala déle. Plzeň totiž proti Olomouci jednou zaváhala. „A nebýt toho, že Olomoučtí museli jít přes předkolo, nejspíš urvali víc než jedno vítězství.“

Expert České televize nezapomněl před Hanáky smeknout. „Hráli opravdu dobrý hokej, což možná mnozí nečekali. Když se řekne Olomouc, tak se přece jen každému automaticky nevybaví tým, který se pohybuje v horních patrech tabulky a předvádí kvalitní hru. Olomouc už tak každopádně hraje, byť zatím si nevybudovala takové jméno jako třeba Kometa nebo Plzeň.“

Bývalý kapitán plzeňské Škody do svého tipu pro sérii s Kometou osobní sympatie promlouvat nenechává, víc věří Brnu. “Je vidět, že se v klíčovou chvíli dokážou brněnští kluci semknout a zvednout svou hru na jinou úroveň. Play off zkrátka umí. Je jedno, že Plzeň vyhrála základní část a oni jdou až ze čtvrtého místa."

Škoda navíc zatím herně vyloženě nezářila. „Určitě se v prvních zápasech proti Olomouci hledala, rozehrávala se.“

To Kometa od prvního utkání ve čtvrtfinále s Vítkovicemi zase ukazuje, že přišel její čas. “Jen mě utvrdili v tom, že v play off dokážou zabrat," chválí Pospíšil brněnské hráče. „Jsou pro mě favority na postup do finále.“