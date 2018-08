Příprava je náročná, bolí mě celé tělo, přiznává plzeňský kapitán Gulaš

„Výhra se cenní, ale zápas odkryl také mnoho chyb,“ těšilo 32letého forvarda vítězství, viděl ale i nedostatky v plzeňské hře.

Karaganda byl hodně exotický soupeř, jaký to byl zápas?

Na přípravu to bylo výborné utkání. Soupeř byl rychlý, bruslivý, aktivně k nám přistupoval. Sice jsme vyhráli, ale ukázala se v naší hře i řada chyb, které si teď musíme rozebrat a do dalších zápasů se z nich poučit.

Odhadnete, jak by si kazašský soupeř vedl v české extralize?

To si netroufnu říct. My jsme před zápasem o soupeři neměli žádné informace, ale rozhodně ukázali, že svoji kvalitu mají. Myslím, že by se rozhodně neztratili.

Zlomily jste je třemi rychlými góly za necelé dvě minuty v polovině zápasu?

To nevím, možná spíš potom trošku odešli fyzicky. Mě mrzí naše začátky třetin, soupeř byl vždycky mnohem lepší a my se dostávali pomalu do tempa. Na to je potřeba si dát pozor.

Vy jste měl před koncem minulé sezony zdravotní problémy. Jak se teď cítíte po fyzické stránce?

Příprava je ostrá, bolí mě celé tělo. Ale to má asi každý hráč. Po zdravotní stránce je všechno v pořádku, za což jsem rád. Uvidíme, jak to bude držet. Musím to zaklepat.

V útoku máte nové spoluhráče Václava Nedorosta a Vojtěcha Němce. Podle dosavadních statistik se zdá, že spolupráce funguje...

Ještě jsou tam mezírky, pořád se snažíme některé věci zlepšovat. Na nějaké hodnocení je brzy. Troufnu si ale říct, že dopředu to není tak špatné, ale potřebujeme zlepšit hru směrem dozadu.

Další změna je, že už není na lavičce Martin Straka. Jak to vnímáte?

Martin se rozhodl, že si dá oraz, ale dál se tady pohybuje každý den. Svoje připomínky si určitě řekne. Je to však člověk, který vede klub, a není snadné být na více pozicích.

Už za dva týdny vás čeká první zápas Ligy mistrů, těšíte se?

Možná to rozlosování není úplně vhodné, ale je to pro všechny stejné. Když se postoupí, tak to zasahuje do extraligy. Ale nedá se nic dělat. Jedná se o srovnání s výbornými soupeři, zápasy samy o sobě budou velice kvalitní. Začátek poslouží i jako příprava na ligu.