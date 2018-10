Třístý zápas za Spartu? Pecháček mě zkasíruje, smál se Kumstát

Akce jako z učebnice.

A také moment, který rozzářil jinak mdlé nedělní odpoledne v O2 areně.

Petr Kalina dostává puk na modrou čáru, svižným pasem nachází u levé tyčky Lukáše Pecha a ten okamžitě přiťukává Petru Kumstátovi. Výstavní gól. Do prázdné branky!

I chomutovský kouč Vladimír Růžička smekl před tím, jak sparťané mistrně využili přesilovou hru. „Opravdu velice dobře sehráno.“

Jubilant Kumstát svou roli u pohledné kombinace nepřeceňoval: „Já už jen pálil do odkryté klece, kluci to udělali parádně.“

Váš gól byl jedna z mála hezkých situací v jinak úporném zápase s Piráty. Souhlasíte?

Ano, nebyl to extra hezký hokej. Byl to spíš boj. Tempo bylo utahané, hodně se bojovalo v osobních soubojích. Oni mají pracovité mužstvo, dřeli. Před zápasem jsme si řekli, že Chomutov musíme udržet dole v tabulce a utkání vyhrát. Jsem rád, že jsme to zvládli.

Co bylo rozhodujícím momentem?

Podle mě se rozhodovalo ve druhé třetině, kdy Machy (brankář Matěj Machovský) vychytal velké šance, které měli.

Dali jste čtyři branky. Pomůže to nastartovat sparťanskou ofenzívu, která zatím zůstává za očekáváním?

Šance jsme měli i v Boleslavi, jen jsme je nevyužili. Přijde mi, že jsme hráli ve větší pohodě v přípravě. V extralize jsme zatím takoví zatažení a trochu nervozní. Není to úplně ono. Potřebujeme nasbírat pár bodů a rozjet se. Mužstvo je kvalitní a věřím, že bude šlapat.

Čím to je, že jste nervózní?

Možná se bojíme udělat něco navíc, abychom to nezkazili, protože na rozdíl od přípravy teď už o něco jde. Musíme se trošku uklidnit a zbavit se rozpaků. Musíme si víc za tím jít.

Odehrál jste třístý zápas za Spartu a dal v něm gól. Kolik dáte do týmové kasy?

Nevím, kolik to bude. Pecháček mi to vymyslí a zkasíruje mě (Kumstátův dlouholetý parťák Lukáš Pech je na Spartě pokladníkem, pozn. red). Něco klukům dám.

Kdy jste se dozvěděl, že vás čeká jubilejní utkání?

Já o tom vůbec netušil, statistiky moc nesleduji. Dozvěděl jsem se o tom, až když to oznámil hlasatel v první třetině. Na Spartě už jsem dlouho, pět let. Díky tomu, že se mi vyhýbala zranění, jsem odehrál i dost zápasů. Ty starty pak hodně rychle naskakují, jsem rád za každý další mač.



Piráti prohráli pošesté za sebou. Myslíte, že je bídný vstup do sezony svazoval?

Určitě trochu ano. Pro Chomutov je to momentálně těžké. Sami to známe. Nám se nepovedla minulá sezona, kdy přibývaly porážky, i když jsme pořád makali. Když body nepřibývají, je to strašně náročné. Víte, že v dalším zápase prostě už musíte.