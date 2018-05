Vodili mě za nos, mrzí nového gólmana Sparty. Na Detroit zanevřel

Z české extraligy odcházel jako hvězda, člen širšího reprezentačního kádru.

Jenže za Atlantikem na něj čekala mnohem podřadnější role.

Detroit s Machovským smýkl až do třetí nejvyšší soutěže, East Coast Hockey League (ECHL). A ač v ní talentovaný gólman zářil, zůstal mezi jejími mantinely uvězněn.

„Těžko se kousalo, že jsem sice mohl zachytat sebelépe, ale nikde jinde než v East Coast jsem šanci nedostal,“ přiznává Machovský. „Jsem vítězný typ, štvalo mě to.“

Možná o to víc, že Detroit upřednostnil loni v létě před jinými zájemci. „Už jsem byl rozhodnutý pro Nashville, jenže pak se ozval Detroit, kde jsem byl už v minulosti na kempu prospektů (soustředění talentů) a navíc jsem přes sezonu udržoval kontakt s jejich trenérem brankářů."

Bral to jako pádné důvody, proč by se mohl ve známém klubu z Original Six prosadit. „Připadalo mi to jako lepší volba. Při podpisu smlouvy to vypadalo nadějně...“

... jenže pak přišlo vystřízlivění.

Hokejisté Daniel Přibyl (vlevo) a Matěj Machovský se představili jako nové posily Sparty Praha.

Kdy jste zjistil, že se vaše situace v Detroitu nevyvíjí dobře?

Že půjdu do East Coast, jsem zjistil už na předsezonním kempu. Byl jsem až pátým gólmanem, to si spočítáte rychle. Pak se ještě čekalo, jestli si někdo nevezme přes listinu nechráněných hráčů Jareda Coreaua (Machovského brankářského konkurenta), což se nestalo. V tu chvíli jsem věděl, že jdu do ECHL.

A poté přišly další komplikace.

Bohužel jsem se ke konci hlavního kempu zranil a začal jsem nastupovat do zápasů až v polovině listopadu. Než jsem začal pořádně hrát, tak byly Vánoce. Pak už to šlo. Chytal jsem výborně, měl jsem skvělá čísla.

Proč jste pak nedostal větší příležitost v Detroitu, nebo alespoň v AHL?

Přišlo mi, že jsem v Detroitu měl zavřené dveře ještě před tím, než jsem tam přiletěl. Na předsezonním kempu jsem zjistil, že mě tam chce jen trenér gólmanů z farmy. To se těžko probíjí kupředu.

Nezkoušel jste svou situaci probrat s někým z vedení?

S vámi se nikdo moc nebaví, když jste odstrčený v East Coast. Měl jsem jako jedinou spojku s vedením tamní trenéry a trenéra gólmanů. Snažil jsem se o tom bavit s Jirkou Fisherem (bývalým českým obráncem, který je v klubu funkcionářem), ale bohužel od něj jsem nedostal žádnou kladnou odpověď.

Vyčítáte mu to?

Nevyčítám. Od vedení asi dostal přikázáno, že se se mnou o tom nemá bavit. Trošku mě mrzelo, že mi nikdo neřekl na rovinu, jak to se mnou bude, a že mě pořád vodili za nos.

Berete tedy uplynulou sezonu jako promarněnou?

Ano, to každopádně.

A neuvažoval jste, že ještě sezonu za oceánem vydržíte?

Možná v nějaké jiné organizaci, v Detroitu určitě ne.

Nelitujete, že jste loni v létě zvolil právě Detroit?

Bylo mi řečeno, že tam šance je. Celou poslední sezonu, kdy jsem chytal za Plzeň, jsme udržovali kontakt s trenérem brankařů. Dokonce i když se nám v Plzni nedařilo a výsledky nebyly ideální. Měl jsem z toho dobrý pocit. Byl jsem pak rád, že jsem mohl s Detroitem podepsat. Pak to bylo těžké. Ale takové časy vás ale do budoucna posílí.

Zleva ředitel rakouské pojišťovny Merkur Versicherung Gerald Kogler, hokejový brankář Matěj Machovský a hokejista Daniel Přibyl, předseda představenstva HC Sparta Praha Petr Bříza při příležitosti podpisu smlouvy s novým hlavním partnerem klubu rakouskou pojišťovnou Merkur a představení posil A-týmu.

V detroitské organizaci to nyní zkusí Slovák Patrik Rybár, naposledy brankář Hradce Králové.

Už to vím déle, diskutovalo se o tom už měsíc zpátky, ještě před mistrovstvím světa. Přeji mu hodně štěstí, aby mu to klaplo.

Vás naopak čeká návrat do extraligy. Byla Sparta jasnou volbou?

Ano, pro návrat do Čech byla prioritou Sparta a jsem rád, že jsem tu podepsal.

Obsazení brankoviště představuje v pražském klubu dlouhodobě palčivý problém. S čím přicházíte vy?

Přeji si, aby byl klid na brankářské pozici. Chci udělat úspěch, to je můj jediný cíl. Budu se snažit podat co nejlepší výkon a doufám, že trenérům to bude vyhovovat a že od nich dostanu důvěru.

Počítáte s tlakem, který automaticky přichází s tím, když si stoupnete do sparťanské branky?

Pozice gólmana je ve Spartě hodně omílaná. Když vyhrajete, jste za hrdinu, když prohrajete, je to trošku horší. Musím ale říct, že Sparta vždycky měla kvalitního gólmana. I když to třeba nebylo ideální, co se týče formy, vždy tu byl kvalitní brankář. Tlak od novinářů očekávám. Sparta je hodně pod drobnohledem, rozebírat se bude úplně všechno.