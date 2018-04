Brněnský kapitán Čermák: Věděl jsem, že tam Vinny někde je

Během sezony v základní části už brněnský Leoš Čermák ve čtvrtém útoku mladého Luboše Horkého měl. Po posledních několik zápasů spolu nastupují zase, a ve třetím finále přišla zatím jejich nejlepší chvilka v play off.

Čermák poslal od mantinelu přihrávku na střed hřiště Horkému, který si zpracoval puk, přejel modrou čáru, našel si pozici a vypálil. Kometa vedla 2:0.



Kluci šlapali dopředu, já jsem čekal na vhodný moment na nahrávku, a tu pak Luboš se štěstím zpracoval. Krásně to protáhl do pásma a vystřelil. V útoku se hraje na improvizaci, tam nejde říct, že by to byla nacvičená situace,“ řekl Čermák.

Jenže hned 15 vteřin po tomto gólu Třinec snížil. Jak se vám stalo, že byli tři jeho hráči sami před brankou?

Neviděl jsem to, musel bych se na to podívat. Nevím, jak to tam vzniklo.

Byli jste pak v útlumu, že druhá třetina patřila Ocelářům?

My jsme dali na 2:0 a vzápětí jsme inkasovali, což Třinec dostalo trochu na koně. Tam by bylo lepší, kdybychom si náskok 2:0 během pár střídání podrželi. Ale nakonec jsme vyhráli, takže není důvod být z toho skleslí.

Bylo to vydřené vítězství? Šťastné?

Každý zápas je vydřený. Hraje se finále, a nečeká se přece, že to kterýkoliv z mančaftů vypustí. Kromě prvního finále, kdy nám Třinec odskočil, to je vyrovnané.

Pojďme k vítěznému gólu. Na první pohled naslepo jste přihrál Vincourovi před prázdnou branku. Bylo to chtěné?

No tak střela to nebyla, to by to byla asi hodně nepřesná. (pousměje se). My jsme se tam vykřížili, věděl jsem, že tam Vinny (Vincour) na té zadní tyčce někde je, tak jsem to tam poslal. Naštěstí si tu přihrávku zpracoval nohou a krásně zakončil.

Třetí zápas už vypadal klidněji než ty dva v Třinci, souhlasíte?

Myslím si, že souboje tam byly, ale dneska se hrál celkově rychlejší hokej, chodilo to z obou stran rychleji od hokejek. Možná to tedy nebylo tak evidentní jako v minulém zápase. Taky je tady u nás bouřlivá atmosféra, člověk v ní neslyší svého slova. Je těží komunikovat na hřišti.

I vzhledem k tomu vám pomohlo, že jste s Horkým už v sezoně spolu hráli, takže o sobě víte?

Víme, co chceme hrát, mluvíme spolu, v tom není problém.

Vraťme se ještě k dvouminutové přesilovce pět na tři na začátku třetí třetiny. Zůstali jste trochu ztuhlí ze šatny a proto vám nevyšla podle představ?

Nevím, nehrál jsem ji. Kluci tam asi chtěli něco sehrát, ale Třinec to dobře pokryl, moc šancí jsme tam neměli. Ale vyhráli jsme. To je důležité.

Na oslabení naopak chodíte pořád. Je hodně těžká fuška zastavovat třineckou přesilovku?

Mohli bychom ji líp pokrýt. Jednou z ní skórovali i dnes. Podíváme se na to, protože přesilovky hraje Třinec vcelku dobře. To si ještě rozebereme, musíme se v tom zlepšit.