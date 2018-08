S Třincem můžeme udělat velké úspěchy, věří nová posila Viedenský

Když v pondělí vyjeli třinečtí Oceláři v letní přípravě poprvé na led, nechyběl mezi nimi ani urostlý střední útočník Marek Viedenský, ofenzivní posila ze Slovanu Bratislava.

„Podle barvy na tváři bylo vidět, že první trénink nebyl nejlehčí. Ale začátek je vždy těžký a věřím, že se to bude zlepšovat,“ řekl zkušený slovenský reprezentant, o kterého Třinec usiloval už v minulé sezoně .S Oceláři se Viedenský domluvil až nyní.

Druhou variantou bylo, že prodlouží své angažmá ve Slovanu, který hraje KHL. „Jsou to dvě rozdílné ligy. Uvidíme. Já věřím, že jsem se rozhodl dobře. Ale až sezona ukáže, zda bylo mé rozhodnutí správné. Ale věřím, že s Třincem můžeme udělat velké úspěchy,“ prohlásil Viedenský, který v předchozích dvou sezonách končil se Slovanem vždy velmi brzy.

„Teď jsem v klubu, který má ty nejvyšší ambice, a nic takového mě nepotká. Doufám, že tady to bude do konce sezony jen o špičce. Já se moc těším a věřím, že chalani taky.“

Marek Viedenský (vlevo) v utkání proti Bělorusku na světovém šampionátu.

V týmu Ocelářů narazil slovenský centr na několik krajanů. „Na podmínky v Třinci jsem se trošku vyptával před play off minulé sezony, kdy jsme s klubem jednali. Co se týká období teď před sezonou, nechal jsem to hlavně na agentovi,“ přiznal Viedenský. „A když mi přinesl podmínky, tak už jsem se ani nechtěl moc dívat, co tam je. Ale když už jsem tady, tak chci dokazovat, že sem i patřím.“

Kouč Václav Varaďa od něj očekává zlepšení hry na postu centra. „Příchod Marka vnímám hodně pozitivně. Přibyl nám další silový a důrazný hráč, přidal se k Tomáši Marcinkovi jako důležitý aspekt uprostřed,“ zmínil Varaďa.

„Že bych měl být velká posila? Nechci o tom moc mluvit. Chci to dokázat na ledě, tam se uvidí, zda jsem velká posila, či nikoliv. Věřím, že svými výkony pomůžu týmu,“ podotkl Viedenský.

Slovenský reprezentant může v Třinci navázat na souhru z národního týmu, kde se potkal třeba s Vladimírem Draveckým. „S Dravcem jsem hrál hodně zápasů. I v jedné pětce na mistrovství světa v Česku v prvním zápase. Pak nás kouč Vůjtek rozdělil, i když se nám dařilo,“ připomněl Viedenský.

„Doufám, že se nám podaří udělat velmi dobrý tým a bude se nám dařit jak v klubu, tak i v reprezentaci, když už je šampionát na Slovensku. Každý Slovák chce hrát před vlastními fanoušky. Uvidíme, jak nám to bude šlapat. Věřím, že jemu tak jako minulý rok a já se přidám. Když to půjde na klubové úrovni, tak by to mohlo jít i v reprezentaci.“