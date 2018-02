Vítkovice hlásí: Nekalkulujeme. Třinci se uzdravují obránci

Vítkovičtí jsou po 49 kolech čtvrtí s 86 body, které má i páté Brno. Dnes hostí od 17.30 Hradec Králové, v pátek hrají v Litvínově a v neděli přivítají Liberec.

Třinečtí jsou s 90 body třetí, přičemž na druhý Hradec Králové mají šestibodovou ztrátu. Dnes od 17.30 hrají v Chomutově, v pátek je doma čekají Pardubice a v neděli pojedou do Mladé Boleslavi.

Všechny zápasy v závěrečných dvou kolech mají stejný začátek, v pátek od 17.20, v neděli od 16.20.

Vítkovice: „Nekalkulujeme“

„Vítkovice už dlouho nebyly v roli, kdy by se podvědomě mohly připravovat už několik týdnů dopředu na play off. V hlavách sice je, že klíčová část sezony přijde potom, ale musíme udržet zápasový rytmus, koncentraci, nasazení,“ prohlásil vítkovický kouč Jakub Petr. „K posledním třem zápasům rozhodně nemůžeme a nesmíme přistoupit ležérně.“

Ostravský tým může skončit po základní části třetí, čtvrtý, případně pátý. „Polemizovat o tom, zda začínat čtvrtí, pátí, nebo se pokusit zaútočit na třetí místo, tento luxus s dovolením přenechám fanouškům,“ usmál se Petr.

„Pokud chceme v play off někam dojít, musíme porazit kohokoli bez ohledu na to, jestli začínáme doma, nebo venku. Spekulovat, jestli ten soupeř je lepší než tamten, to se mnohdy vymstilo a vymstí,“ podotkl Petr.

Trenérova slova potvrdil útočník Ondřej Roman. „Je hodně důležité se už před play off dostat na nějakou vlnu dobré formy, kterou si pak budeme chtít přenést. Nějaké vypouštění posledních zápasů rozhodně nepřipadá v úvahu,“ zdůraznil Roman, který však ještě dvě utkání bude chybět kvůli disciplinárnímu trestu. Naopak plně k dispozici jsou olympionici Patrik Bartošák a Ivan Baranka.

Třinec: obránci se uzdravují

Reprezentanti Martin Růžička a Tomáš Marcinko se z olympijských her vrátili v pořádku. Marcinko s týmem trénoval už v úterý, Růžička se k němu přidá dnes v Chomutově.

Oceláři ve zbývajících zápasech budou hájit svoje postavení v nejlepší čtyřce. „Do těch zápasů půjdeme na sto procent. Věřím, že po delší pauze jsme dobře připraveni, abychom se udrželi ve čtyřce a naladili se na play off,“ řekl třinecký trenér Marek Zadina.

Třinečtí v ligové pauze řešili problémy s marodkou obránců. Na turnaj do Švýcarska nejeli kvůli zdravotním problémům Marian Adámek, Milan Doudera a Bohumil Jank. Postupně navíc odpadli Tomáš Linhart a David Musil.

„Stále nám chybějí Adámek, který už má po sezoně, a Linhart. Tomáš se uzdravuje, už začíná trénovat,“ uvedl Marek Zadina. „Ostatní jsou už v plném tréninku a připraveni hrát.“