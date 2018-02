Chceme přímo do čtvrtfinále, burcuje zlínský obránce Ferenc

„Nechceme se dívat pod sebe, ale jen na příští zápas. Střed šesti týmů je hodně vyrovnaný a my máme našlápnuto nejlépe,“ tvrdí Ferenc.

Co říkáte na váš los? Dnes máte venku Spartu, v pátek doma Chomutov a v neděli jedete k první Plzni.

Doufám, že pro nás a i pro Plzeň to bude po pátku jasné a nedělní zápas odehrajeme bez tlaku, i když nám se pod tlakem hraje lépe. Do prvních dvou utkání na Spartě a proti Chomutovu musíme dát všechno. Abychom body nemuseli honit v Plzni.

Sparta - Zlín Sledujte od 18.30 podrobně v on-line reportáži.

Díky šestému místu jste olympijskou pauzu strávili v pohodě, že?

Hodně nás podpořila výhra v Třinci v posledním kole před přestávkou. Dodalo nám to pohodu a chuť do přípravy. Tréninky byly delší než v sezoně, chodili jsme do posilovny. Nabírali jsme kondici na co nejdelší play-off. Nachystaní jsme, máme to ve vlastních rukách.

Sparta hrála v pondělí doma s Olomoucí. Je proti vám ve výhodě?

Těžko říct. Uvidíme po první třetině. Prohráli, dá se čekat, že se budou do toho více tlačit. Bude záležet na nás, jak se s tím vypořádáme na začátku. Pak se dá hrát s každým soupeřem. Jedeme si pro body, doufám, že nějaké přivezeme.

Pauza byla dlouhá, že?

Měli jsme sice jeden přípravný zápas, ale tři týdny jsou hodně. Osobně bych raději pokračoval bez přestávky, ale jednou za čtyři roky se to dá vydržet. Pro všechny je to stejné. Na ostrá utkání už se ale těšíme.