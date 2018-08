PSG se vrací. Zlínští hokejisté mají staronového generálního partnera

Pět let poté, co se stala generálním partnerem klubu, získali hokejisté Zlína svoje druhé extraligové zlato. Teď může místní společnost PSG navázat na tehdejší úspěšnou éru. Po roční přestávce se vrátila do názvu klubu, s nímž se dohodla na dvouleté smlouvě s opcí.

Jak se měnil název klubu 1929 SK Baťa Zlín

1945 ZK Baťa Zlín

1948 Sokol Botostroj Zlín

1949 Sokol Svit Gottwaldov

1952 Spartak a Jiskra Gottwaldov

1958 TJ Gottwaldov

1990 SK Zlín

1990 AC ZPS Zlín

1997 HC ZPS Barum Zlín

1999 HC Barum Continental

2000 HC Continental Zlín

2002 HC Hamé

2007 RI OKNA Zlín

2009 PSG Zlín

2017 Aukro Berani Zlín

2018 PSG Berani Zlín

„Zopakovat mistrovský titul by byl pěkný sen. Nicméně půjdeme krok za krokem. Možná za půl roku řekneme bližší informace,“ uvedl na včerejší veřejné tiskové konference výkonný ředitel PSG Jaroslav Ševela.

„Jsem rád, že se společnost PSG vrací do téhle pozice,“ oddechl si generální manažer hokejistů Martin Hosták. Od svého loňského červencového příchodu do Zlína totiž řešil obsazení stěžejního soukromého donátora klubu prakticky nepřetržitě. PSG po devíti letech zmizelo z loga hokejistů a jeho nástupce představil klub až těsně přes startem extraligové sezony. Jak se později ukázalo, dohoda s obchodním portálem Aukro byla východiskem z nouze a nepřinesla kýžený finanční efekt.

„Řešili jsme to narychlo. Byli jsme vůbec rádi, že Aukro s námi spolupracovalo, byť ne ve velké míře. Než tak, bylo by pro nás lepší zůstat bez generálního partnera,“ naznačil Hosták v půlce června. Na pochmurný scénář nedojde. Jakou částkou PSG přispěje, ani jedna strana nechtěla prozradit. „Je vyšší, než nám dalo Aukro. Významným podílem doplníme rozpočet,“ podotkl Hosták. Zdaleka to ale nebude taková suma, kterou PSG ročně přispívalo hokejistům při svém předchozím angažmá.

„Jsme plus minus na rozpočtu, jaký jsme měli loni,“ nastínil Hosták. Podle informací MF DNES disponoval klub na loňský ročník přibližně 66 miliony korun na chod extraligového týmu, což bylo o deset méně než v poslední sezoně s podporou PSG. „Doufám, že budeme mít více peněz. Rozpočet ještě není uzavřený,“ doplnil Hosták.

Comebackem PSG získal klub jistotu minimálně na příští dvě sezony. „Přežil by i bez našich peněz, ale bylo by to významně horší,“ nastínil Ševela. Nejvýznamnější akcionář PSG Juraj Surovič a zároveň viceprezident představenstva klubu přitom vnímal těžkosti hokejového Zlína.

Zlínský gólman Libor Kašík zasahuje v utkání s Plzní.

„Podporujeme ho více než 15 let. Není nám lhostejný. Když jsme viděli, jaká je situace, tak jsme předložili nabídku, která byla pro druhou stranu akceptovatelná,“ shrnul Ševela. Detaily smlouvy ještě nejsou doladěné. Jisté ale je, že v logu klubu zůstane beran, který se tam loni po letech vrátil. „To byla naše podmínka,“ poznamenal Hosták; klub ponese název PSG Berani Zlín.

Jestli se přítomnost PSG projeví ve zkvalitnění kádru, který po sezoně přišel o opory Kašíka, Bukartse a Šťastného, se teprve ukáže. „Máme hráče na zkoušku,“ zmínil Hosták dvojici zahraničních útočníků – Slováka Puliše a Lotyše Kuldu. „Ale není vyloučené, že tým doplníme hotovým hráčem, který by nám zapadl do sestavy.“ Šéf hokejistů zároveň řeší nutnou modernizaci Zimního stadionu Luďka Čajky.

Klub společně s městem, který je jeho většinovým majitelem, připravuje záměr rekonstrukce. V nejoptimističtější variantě by začala na jaře roku 2021.