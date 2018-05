Lukeš překonal Lukeše. Asi mu za gól koupím pivo, žertoval starší z bratrů

„Za tři zápasy jsem mu gól nedal, jsem rád, že teď ano. Asi mu koupím pivo, že mi ho pustil,“ žertoval kanonýr Vervy po úterním vítězství 4:3 po nájezdech. „I když já vlastně jednou nehrál kvůli zranění.“

Už v minulých derby bratra-brankáře ostřeloval. „Gól si zasloužil,“ uznal mladší z dvojice.

Na 2:2 kapituloval v přesilovce Litvínova poté, co po Mikúšově pasu od mantinelu jeho bratr zblízka poslal puk k tyčce. „Možná to šlo chytat, ale udělali to šikovně. Franta protečoval nahrávku do mého pohybu na vyrážečku a trefil to,“ líčil.

Pohled ze strany střelce? „Nahrávka ze strany, já do puku musel plácnout, nebyl jen tečovaný. Umístil jsem ho dobře k tyči, na beton, takže na něj brácha nedosáhl. Ale chytal výborně, zaslouží obdiv!“

Přesilovky Litvínova zvedla slovenská posila Mikúš. „Hráli jsme je dobře už s Hunkesem, po jeho zranění jsme neměli praváka, Mikúš pravák je,“ podotkl hostující Lukeš. Do rozstřelu se nedostal, na bratra by najížděl jako pátý. „Asi bych ho rozhýbal jako kluci přede mnou, naznačil bych střelu, položil ho a dal mu to nahoru,“ plánoval.

Hecování prý neproběhlo. „Teď jsme si ani nevolali, možná na véču půjdeme,“ zvažoval František. Piráty, a tedy bratra možná ještě potká v play-out. „Ztratili jsme zápas v Plzni, teď zase. Snad v olympijské pauze vyčistíme hlavy a zbývající tři zápasy vyhrajeme. Pak bude šance na play-off,“ burcuje Štěpán.

Verva už se chystá na záchranářskou baráž. „Od téhle výhry se musíme odrazit. Oddřeli jsme to, nesklonili hlavy,“ cenil si starší z Lukešů.