Frk se přihlásil o mistrovství. Kdo další z NHL může jet do Dánska?

Zvětšit fotografii Martin Frk z Detroitu v duelu s Buffalem. | foto: AP

dnes 12:21

Hokejista Martin Frk se jako první Čech z NHL otevřeně přihlásil o mistrovství světa. "Hrozně mě láká jet," pravil útočník Detroitu. V zámořské soutěži mu skončila sezona, jelikož jeho tým nepostoupil do play off. A k dispozici jsou další borci, kteří by reprezentaci mohli pomoct na turnaji v Dánsku.

Detroitu ještě oficiálně neskončila sezona, měl před sebou poslední utkání základní části, ale Martin Frk neváhal v rozhovoru s americkými novináři přiznat, že se bavil s Jiřím Fischerem, jenž v národním týmu převezme roli manažera po Milanu Hniličkovi. „Řekl jsem mu, že bych hrozně rád pořád hrál hokej. A že mě láká jet na mistrovství,“ pravil Frk. Má šanci prosadit se? Pravda je taková, že reprezentační kouč Josef Jandač nebude mít letos na výběr tolik hráčů, a tak není nic vyloučené. Ostatně samotný Frk naznačil: „Fischer mi řekl, že by byl rád, abych se ukázal v přípravných zápasech, které teď Česko čekají. Tak uvidíme, času není moc. Určitě chci ale jet, nároďák je vždycky lákadlo.“ Frk po slibném vstupu do sezony v Detroitu zapadl do čtvrté formace, jeho čas strávený na ledě spadl zhruba na průměrných osm minut. Přesto se udržel v prvním týmu a odehrál 68 utkání, ve kterých nasbíral 25 bodů (11+14). „Právě kvůli tomu, že jsem nehrál tolik, bych si chtěl prodloužit sezonu. Žádný hokejista nechce mít po sezoně na začátku dubna.“ Vladimír Sobotka z St. Louis padá na koleno, sleduje ho J.T. Brown z Tampy. Dmitrij Jaškin (23) ze St. Louis obchází Austona Matthewse (34) z Toronta. Stejně to ovšem nemusí vnímat jiní čeští hráči z NHL. Některým může končit smlouva, jiní mohou mít zranění, další nebudou chtít riskovat. Největší možnou posilou by mohl být Vladimír Sobotka, k dispozici je i jeho parťák ze St. Louis Dmitrij Jaškin, jenž má za sebou sezonu, v níž odehrál nejvíc utkání v NHL (76).

Lákavá by byla účast zkušeného Michaela Frolíka z Calgary či Radka Faksy z Dallasu. Obranu, s níž bývají pokaždé největší potíže, by mohl vyztužit Jan Rutta, jenž prožil výtečný debut v Chicagu, případně jeho klubový kolega - útočník David Kämpf. A Jandač a spol. dopředu naznačovali, že by rádi vyzkoušeli i dvojici mladých Filipů - Chlapíka a Chytila. Oba však Ottawa, resp. New York Rangers poslaly na farmu.

Národní tým může po prvním kole Stanley Cupu posílit ještě několik dalších borců. Mnohem pravděpodobněji by mohl být k dispozici Pavel Zacha z New Jersey, než dvojice Andrej Šustr a Ondřej Palát, jejichž Tampa je v sérii jasným favoritem. Po bitvách mezi Bostonem a Torontem bude mít po sezoně buď dvojice David Krejčí a David Pastrňák, či Roman Polák a Tomáš Plekanec. Zkušený obránce však nebude chtít riskovat po těžkém zranění z loňska, které mu málem ukončilo kariéru, druhý už naznačil, že pro něj reprezentační kariéra skončila.

V sérii Washington - Columbus se představí hned čtveřice Čechů. V prvním týmu jsou beci Michal Kempný a Jakub Jeřábek, oběma však končí smlouva, a forvard Jakub Vrána. Na druhé straně stojí Lukáš Sedlák. Tradičně velké zastoupení má Philadelphia, kde válí Jakub Voráček, Radko Gudas a gólmani Petr Mrázek s Michaelem Neuvirthem. Pokud ve vzájemné sérii neuspěje favorizovaný Pittsburgh, pak talentovaný Dominik Simon.

Těžká zkouška čeká v premiérovém play off Las Vegas, a když neuspěje, mohou dorazit Tomášové Nosek a Hyka. A ukázat v reprezentačním áčku by se poprvé mohl Ondřej Kaše z Anaheimu, jenž se utká se San Jose. V něm hraje Tomáš Hertl, u nějž lze těžko soudit, zda bude chtít po sezoně riskovat zranění problematického kolene.