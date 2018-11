Poklona pro Konráda. Vychytal nás nejlepší gólman ligy, řekl Zámorský

Na domácího brankáře vyslali 44 střel, jen on sám pět. Po dvou třetinách také v Olomouci vedli 1:0, a protože v nich dominovali, měli výrazně nakročeno k dalšímu vítězství.

Jenomže v závěrečné části hry domácí třemi góly Strapáče skóre otočili a hradecký Mountfield tak odcházel na první reprezentační přestávku s porážkou 1:3.

„Vychytal nás asi nejlepší gólman extraligy,“ vysvětloval jednu z příčin prohry obránce Petr Zámorský, nejproduktivnější hráč Mountfieldu v dosavadním průběhu soutěže a borec, jenž si i díky tomu bude v následujících dnech plnit příjemné reprezentační povinnosti.

Olomoucký brankář Branislav Konrád vyrazil puk, který mu plachtí nad ramenem

Řeč byla o olomouckém brankáři Branislavu Konrádovi, kterému Hradečtí ze 44 střel vstřelili jediný gól.

Opravdu byl Konrád tak nepřekonatelnou překážkou, vždyť jste Olomouc v prvních dvou třetinách jasně přestříleli?

Jenomže on chytal tentokrát opravdu výborně. Neviděl jsem, že by z něho vypadl puk a díky tomu jsme se moc k dorážkám nedostali. Klobouk dolů před ním.

V čem je podle vašeho názoru Konrádova největší síla?

Že nedělá žádné zákroky navíc. Je velký a hlavně zkušený a opravdu v brance skvělý.

Prohráli jste utkání, ve kterém to vypadalo, že snad ani prohrát nemůžete, protože převaha byla opravdu velká...

Bohužel se to ale stalo. I když jsme měli převahu a šance, tak to po dvou třetinách bylo jen 1:0, což není moc velký náskok a při takovém se může stát všechno.

Stalo se, v čem vás v poslední třetině Olomouc přehrála?

Hlavně tím, že se tlačili do branky a do koncovky. Vyplatilo se jim to, potřebné góly jim do naší branky spadly. Nám tentokrát ne.

Vývoj zápasu otočily dvě teče Strapáče, dalo se něco udělat jinak a zabránit jim?

Těžko říct, ale jak jsem už říkal, tak oni byli opravdu hodně důrazní a za svými góly šli. Pak už to bylo jenom vyústění celé situace, jejich tlaku, který si tím dokázali vypracovat.

Vy jste ale měli i ve třetí třetině šance. V čem vidíte problém, že jste je neproměnili?

Problémy byly podle mého názoru dva. První byl v tom, že i když jsme měli na to, že jsme hráli venku, hodně přesilovek, tak jsme je nedokázali využít. A o druhém problému jsem už mluvil a tím byl brankář domácích Konrád, který chytal výborně.