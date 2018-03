Na derby s Pardubicemi jde Hradec z druhé příčky. Po nečekané prohře

Byla to po středeční porážce ve Vítkovicích jejich druhá extraligová prohra za sebou, společně s porážkami v přátelských zápasech s Duklou Trenčín a s Eisbörenem Berlín v průběhu nedávné olympijské přestávky už čtvrtá.

Před blížícím se play off, od kterého vedení klubu očekává výrazný úspěch, nic moc. Navíc poslední šanci, jak si náladu vylepšit, budou Hradečtí mít v neděli v Pardubicích, kde je čeká prestižní derby. Poslední dvě Hradečtí v této sezoně prohráli.

Zápas s Jihlavou navíc nespravil náladu ani brankáři Patriku Rybárovi. Výrazná hradecká opora totiž po čtyřech inkasovaných gólech při prohře ve Vítkovicích vydržela proti Jihlavě v brance pouze první třetinu. Od druhé, poté, co v té první dostal tři góly, Rybár duel sledoval jen ze střídačky. Místo něj čelil atakům Dukly Pavelka.

Pardubice vs. Hradec Králové Utkání posledního 52. kola základní části hokejové extraligy, hraje se v neděli v 16.20.

V této sezoně jsou ve vzájemných zápasech zatím úspěšnější Pardubice. Nejprve v Hradci 0:6 prohrály, ale pak 3:2 na domácím ledě a následně i v Hradci vyhrály.

Po tomto zápase následuje play off, oba rivalové si přímý postup do vyřazovací části zajistili.

Pavelka sice dostal už jen jeden gól, jenomže jeho spoluhráči se zmohli jen na dva, na konci druhé části hry snížil Cingel.

Jihlava v Hradci překvapila. Ani ne tak tím, že by domácí Mountfield přehrávala, ale svojí střeleckou produktivitou. Hradec totiž začal dobře, měl šance, ale góly nestřílel. Naopak je dostával.

Nejprve Rybára propálil téměř od modré čáry Stříteský, o chvíli později hradecký gólman nestačil na teč Straky. A aby toho nebylo málo, půl minuty před přestávkou se Stříteský trefil v přesilové hře podruhé. Hradec tak odjel na přestávku s třígólovým mankem.

Jeho výše mohla hned po přestávce narůst, ale Pavelka se do zápasu dostal velmi rychle. Bohužel to neplatilo o střeleckých schopnostech jeho spoluhráčů. O prvním úspěchu krátce před druhou přestávkou už byla řeč, další ale nepřišel v tlaku, kterým Mountfield vstoupil do třetí části hry, ale až v závěrečné minutě.

Navíc v její polovině se urputně bránící Dukla dočkala gólové odměny, Pavelky kapituloval po střele Hamilla. Překvapení na úkor favorita bylo na světě.

A ještě ke zmíněnému potvrzení druhého místa pro Mountfield. Jistotu mu včera večer dal rival z největších. Pardubice totiž vzaly všechny tři body třetímu Třinci na jeho ledě po výhře 6:2 a Hradec si tak udržel nyní už nedostižný pětibodový náskok.

Co to znamená před nedělním derby? Že daleko větší motivaci budou mít domácí. Zatímco Mountfield už má druhé místo jisté, Pardubice budou usilovat o přímý postup do čtvrtfinále.