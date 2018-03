HOKEJ ONLINE: Liberec, nebo Hradec? Hledá se poslední semifinalista

Hokej

Zvětšit fotografii Liberecký Dominik Lakatoš cloní před hradeckým brankářem Patrikem Rybárem, kterému pomáhá Petr Zámorský. | foto: ČTK

dnes 17:10

Hokejisté Hradce si v sobotu vynutili gólem v 60. minutě rozhodující sedmý mač, na domácím ledě pod Bílou věží hostí od 17:20 Liberec. Vítěz utkání postoupí do semifinále extraligového play off, poraženému sezona končí. Zápas sledujte na iDNES.cz v podrobné on line reportáži.

