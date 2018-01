Nadvláda hokejového Hradce v derby skončila i doma. Po čtyřech letech

Více než čtyři roky opouštěli fanoušci Mountfieldu hradecký stadion po derby s Pardubicemi s hřejivým pocitem vítězů. V pátek večer se tak po sedmi extraligových zápasech hraných právě v Hradci poprvé nestalo. Pardubice totiž v Hradci vyhrály. Poprvé od listopadu 2013 a dokonce poprvé od návratu extraligy do Hradce ve stejném roce v základní hrací době. Jejich předcházející výhru 1:0 jim totiž přineslo prodloužení.

Díky páteční výhře tak definitivně skončila ještě poměrně nedávná nadvláda Hradce v derby s Pardubicemi. Před listopadovou výhrou 3:2 na domácím ledě totiž Pardubice předcházejících deset zápasů s Hradcem prohrály.

Nehráli jsme dobře, mrzelo Bednáře

„Měli jsme špatný pohyb, málo jsme dohrávali protihráče a měli jsme asi menší hlad po výhře než soupeř,“ řekl hradecký kapitán Jaroslav Bednář, střelec obou hradeckých branek.

Kdo čekal útočnou smršť Mountfieldu, nedočkal se. Domácí favorit, v tabulce druhý, se rozjížděl zvolna, jeho útočná snaha vyznívala hodně plaše, vždyť za první dvě třetiny donutili jeho hráči pardubického brankáře Kacetla jen k jedenácti zákrokům. Tomu odpovídal i počet výrazných šancí. V první třetině jedna, s kterou si Kacetl poradil, ve druhé také jedna, ale Kacetl proti Cingelovi znovu dobře zasáhl.

Hokejové derby Hradec Králové vs. Pardubice Výsledky v této sezoně: 15. října 2017, 13. kolo

Hradec - Pardubice 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) 26. listopadu 2017, 26. kolo

Pardubice - HK 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) 12. ledna 2018, 39. kolo

Hradec - Pardubice 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Pardubice toho dokázaly využít. V obraně hrály spolehlivě a v útoku byly nebezpečnější. Příklad? Ve druhé třetině měly při vyloučení Bednáře tři velké šance. Sýkora dělovka skončila na horní tyčce hradecké branky, střelu Rolinka prakticky do prázdné branky lapil Rybár a o chvíli později Tomášek znovu trefil horní tyčku.

Gól hostům přinesla až další přesilovka, Sýkora znovu napřáhl a po teči Vydareného puk skončil pod horní tyčkou Rybárovy branky.

Mountfield se rozjel až v poslední třetině, ale už za stavu 0:2. Během minuty a půl sice Bednář vyrovnal, na zvrat to ale nestačilo, hosté šli znovu do vedení. „My jsme nehráli dobře, nevyužili jsme ani přesilovku pět na tři,“ mrzelo Bednáře, „snad to v neděli bude lepší.“ V dalším kole hraje hradecký Mountfield znovu doma, hostí Liberec.

Pardubické spasení

Na dva Bednářovy góly zareagovali Pardubičtí oddechovým časem, zkonsolidovali tým... A pak je spasil hráč, který tím překvapil asi všechny v hale včetně sebe.

Centr čtvrté pardubické řady Antonín Dušek se v 54. minutě valil s kolegou z útoku Beranem na hradeckou branku, místo nahrávky se rozhodl střílet a ranou k levé tyčce nachytal brankáře Mountfieldu Patrika Rybára, který už se chystal přesunovat. Byl to přitom jeho premiérový zásah od přestupu do Pardubic po předchozím pětatřicetizápasovém půstu.

„Tonda to udělal výborně, díky tomu jsme vyhráli,“ chválil Duška v rozhovoru pro Českou televizi autor úvodního gólu pardubického Dynama Petr Sýkora.

„Jsem rád, že jsme se Hradci vyrovnali v bruslení,“ uvedl Sýkora. „Oni mají perfektní mančaft, navíc hráli doma před skvělou kulisou. Snažili jsme se plnit to, co jsme si před utkáním řekli.“

K dalšímu zápasu pardubičtí hokejisté nastoupí opět venku - v neděli od 18 hodin se v pražské O2 areně postaví domácí Spartě.