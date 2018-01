Hradecký kouč Hynek po Spengler Cupu: Špatná střelba, dlouho nám trvá

Kanadu jsme mohli udělat, lituje Dragoun Třikrát se během svých dvou startů na Spengler Cupu potkali s výběrem Kanady. Ve všech třech případech od ní hokejisté hradeckého Mountfieldu dostali pět gólů a ve všech třech případech prohráli. Po dvou z těchto tří porážek je navíc Kanada poslala z Davosu domů. Loni ve čtvrtfinále, letos v semifinále. „Letos jsme s nimi ale sehráli dobrá utkání a v tom semifinálovém jsme ji mohli i porazit,“ myslí si útočník Michal Dragoun poté, co s ní Hradečtí prohráli semifinálový zápas 2:5, „v poslední třetině jsme ji dostali pod tlak, jen bránili, škoda, že jsme nevyužili naše šance.“ Mountfield s Kanadou prohrál 3:5 i v základní skupině, byť ale semifinálový výsledek vypadá hůře, je třígólový rozdíl trochu zkreslující. Pravdou je, že Kanada celé utkání vedla, ale v poslední části hry dlouho jen úporně bránila jednobrankové vedení 3:2. „Hráli jsme lépe než poprvé proti ní, hlavně za stavu 2:3 jsme hráli super zápas,“ uvedl hradecký útočník, který k vyrovnanému zápasu přispěl gólem. Ve vlastním oslabení jím snížil na 2:3, „mohli jsme ji udělat.“ Mountfield sice od první třetiny prohrával, ale v poslední byl blízko k tomu, aby skóre srovnal a případně si vynutil prodloužení. Hlavně ve chvíli, kdy v dalším oslabení ujel kanadské obraně Koukal, jeho vcelku vydařený blafák ale kanadský brankář Poulin si poradil. „Myslím si, že jsme odehráli super zápas. Zasloužili jsme si asi vyhrát víc než Kanada, ale je to sport a dneska jsou šťastnější oni. Dali takové šťastné góly a my jsme se na ty naše zase strašně nadřeli. Rozhodla produktivita,“ uvedl hradecký obránce Martin Pláněk. Po loňské premiérové účasti, při které vypadl ve čtvrtfinále, udělal Hradec letos postupem do semifinále krok vpřed. „Jsme samozřejmě po vyřazení zklamaní, protože jsme byli blízko k postupu. Ale po dobrých výkonech, které jsme předvedli, se nemáme za co stydět. V kabině jsme si pogratulovali, byl to dobrý turnaj,“ poznamenal útočník Dragoun.“