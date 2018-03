Hráli jsme jako pantátové, štvalo Smoleňáka. Hradec si sedne na zadek

Jen tři muži se Smoleňákově kritice vyhnuli.

Holohlavý válečník bez předních zubů našel pochvalná slova jak pro slovenského gólmana Patrika Rybára a jeho náhradníka Jaroslava Pavelku, tak pro nadějného útočníka Radovana Pavlíka.

To právě Pavlík dal jediný hradecký gól. „Kromě nich tam nebyl jediný kluk, který by byl v zápase,“ čílil se Smoleňák.

Třinec vás přestřílel, vyhrál o tři góly. Jak jste viděl zápas vy?

Tam není moc co řešit. Je to o hlavě, my jsme byli blbě připravení od první minuty, tam není moc co komentovat. Možná je dobře, že si teď sedneme trošku na prdel a dojde nám, že tato série nebude jednoduchá.

Proč se Mountfieldu na ledě tentokrát tolik nedařilo?

Vy taky občas píšete špatné články a nechcete. My jsme nechtěli, aby to takhle vypadalo, ale bohužel tam kromě gólmanů a Rádi Pavlíka tam nebyl jediný kluk, který by byl v zápase. Bylo to špatné od všech, my jsme si toho vědomi.

Oceláři odehráli velmi dobré utkání, po většinu zápasu měli převahu.

Neřekl bych, že hráli hodně dobře. To nebyla Barcelona, která by hrála hodně dobře. Prohráli jsme kvůli tomu, že my jsme byli úplně mimo, to je jednoduché Nepředvedli jsme vůbec nic, i přesilovky byly v našem podání tentokrát špatné.

V závěru jste nevyužili dvouminutovou přesilovku pět na tři, navíc jste při ní hráli bez gólmana. V čem byla chyba?

Měli jsme z toho dát gól. Závěr třetí třetiny už byla klasická křeč. Možná, že kdybychom hráli další hodinu, tak to tam prostě nepadne. Nedokážu si to vysvětlit, ale ještě že už to skončilo.

Jak moc ovlivnil vývoj zápas třinecký gól z druhé minuty?

Takový gól vás samozřejmě opaří, ale pořád bylo 58 minut času na to, abychom s tím něco udělali. Ale byla to od nás prostě bída.

Co pozitivního si můžete z vašeho vystoupení vzít?

Pozitivní na tom utkání je, že to skončilo a že to je jen 1:0 na zápasy. V pátek je další zápas. Jako nebylo to start cíl úplně šílené, byly tam některé dobré věci, na kterých by se dalo stavět, ale to může fungovat na turnaji v nějaké Nové Včelnici, ale určitě ne v extraligovém play off. Musíme si k tomu něco říct a přijít v úplně jiné formě. Pořádně makat, být připravení.

Musí tedy Hradec změnit pro páteční duel svůj přístup?

Přístup stoprocentně musíme změnit, to byl základ, my jsme to hráli bez pohybu, hráli jsme to jako pantátové, to jsme nebyli my.