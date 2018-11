Hráči ukázali srdce, těší hradeckého kouče Martince po zastavení série

Ani v Chomutově Hradci jedna z třetin hrubě nevyšla, jenomže na rozdíl od předcházejících dvou utkání dokázal svoji slabší chvilku překonat a výsledkem byly dva body za výhru v prodloužení.

Po třech prohrách v řadě konečně Mountfield získal vítězství a bodový zisk.

„Strašně moc si výhry vážíme. I proto, že jsme neměli dobrý vstup do zápasu,“ přiznal hlavní kouč hradeckého týmu Tomáš Martinec.

Špatný vstup do zápasu se ale projevil jen v rovině herní, výsledek mluvil o něčem jiném, Mountfield šel poprvé do kabin s příznivým vedením 2:0. Ale když jeho hráči odjížděli do kabin na druhou přestávku, už 2:3 prohrávali. Chomutov totiž třemi góly za dvacet minut skóre otočil.

„Nepochopitelně jsme přestali hrát, začali dělat zbytečné fauly a Chomutov utkání otočil,“ neskrýval mrzutost Martinec.

Hradec Králové v národním týmu pro Karjalu Petr Zámorský (obránce)

Začátek sezony ho zastihl ve velmi dobré formě, patří ke klíčovým bekům týmu, navíc je velmi produktivní, získal už 14 kanadských bodů za 5 gólů a 9 asistencí. V národním týmu zatím odehrál 43 zápasů, jeho dres naposledy oblékl v listopadu 2016.

Radovan Pavlík (útočník)

Jeden z velkých příslibů hradeckého hokeje. Dravý a technický útočník s přímým tahem na branku prošel mládežnickými reprezentacemi, v seniorské se objeví poprvé, jako ve 20 letech nejmladší hráč tohoto reprezentačního týmu.

Na tento třetinový výpadek Hradec málem potřetí za sebou doplatil. Naštěstí pro něj ale pět minut před koncem třetí třetiny obránce Filip Pavlík při přesilovce vyrovnal a v nastaveném čase pak jeho hráčům stačila necelá minuta na to, aby vstřelili vítězný gól.

„Do třetí třetiny jsme šli s odhodláním, že kluci zabojují a že se utkání pokusíme vyhrát. Ukázali velké srdce a charakter. Přestože Chomutov hrál velmi dobře, nakonec jsme dokázali vyrovnat a v prodloužení překlopit zápas na naši stranu,“ poznamenal kouč Martinec.

Shodou okolností u vítězného gólu asistovali obránce Zámorský a útočník Radovan Pavlík, jejichž jména se dopoledne před zápasem objevila v nominaci reprezentačního kouče pro finskou Karjalu. Na tu se národní tým vypraví příští týden, do té doby na Mountfield čekají ještě dva extraligové zápasy. V pátek se Zlínem a v neděli na ledě Olomouce.