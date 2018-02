Hradecký útočník Červený: Pauza je dlouhá, snad nám neublíží

Oba přípravné duely, které Hradec během olympijské přestávky sehrál, prohrál. Nejprve 1:2 s Trenčínem, poté 1:3 s Berlínem.

Červený, který se proti německému soupeři jako jediný prosadil, však utkání uvítal: „Přípravné duely se nehrály ve velkém tempu, ale byla to příjemná změna.“

Jak hodnotíte dvě přípravná utkání, která vyplnila olympijskou přestávku?

Nedařilo se nám v koncovce. Také bylo vidět, že jsou to přátelské zápasy. Souboje se nedohrávaly, ale účel to určitě splnilo, protože jenom trénovat není dobré.

Měli jste v hlavách hlavně se nezranit?

Určitě ano, nebylo tam vidět jedinou zblokovanou střelu. Třeba Berlín hraje vyloženě tvrdý kanadský styl hokeje, a tak to teď vůbec nebylo. Každý myslí na play-off, teď se zranit by nebylo dobré.

Utkali jste se s Trenčínem a Berlínem, byli soupeři v něčem jiní?

Já si myslím, že obě utkání byla nahoru dolů. Ale hrálo se na to, aby se nikdo nezranil, a od toho se odvíjelo i tempo hry, které nebylo nijak závratné.

Jak dlouhé je čekání během pauzy?

Musím přiznat, že už je to opravdu dlouhé. Chvíli jsme si odpočinuli, poté jsme znovu začali trénovat, hlavně minulý týden. Možná, že to bylo znát i na nohách během zápasů. Hráli jsme na tři lajny a když se střídání přetáhlo, tak to bylo celkem náročné. Už je to za námi a těšíme se na utkání, co teď přijdou. V nich už budeme muset hrát na sto procent.

Poslední utkání základní části hrajete v Pardubicích. I podle tabulky to vypadá, že by mohlo dojít na zajímavé čtvrtfinále.

Je pravda, že se občas na tabulku v šatně podíváme a prohodíme pár slov, na koho by to mohlo být, ale já osobně zatím moc nepřemýšlím. Může se to tam ještě hodně zamotat, protože čtyři až pět týmů má podobně bodů.

Dlouhá byla už i pauza olympijská a po základní části budete mít další. Jak se s tím hráč vyrovnává?

Já to moc rád nemám a myslím, že kluci také ne. Po pauze to většinou není ono. Je strašně těžké se připravit, abychom do zápasů znovu naskočili na sto procent. Někdo potřebuje oddechnout, ale někdo naopak hodně trénovat. Není proto jednoduché to nastavit, abyste potrénovali správně. V načasování je největší problém.

Když ještě nakonec zůstaneme u olympiády, co vůbec říkáte německému výběru?

Překvapení to určitě je, ale dneska bruslit a střílet umí úplně všichni, navíc mají řád, proto došli tak daleko. Fráze, že každý může porazit každého, se ukázala v plné míře.