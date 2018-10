První derby s překvapením, Pardubice přivezou do Hradce nového kouče

Na tenhle zápas hráči i fanoušci čekali nejdelší možnou dobu. Los soutěže ho totiž nechal až na poslední kolo první čtvrtiny základní části.

Když se konečně dočkali, dostal zajímavou předehru.

Tým Pardubic, sužovaný vysokými porážkami v posledních zápasech, které v příznivcích Hradce musely přiživovat optimismus, totiž přijede s novým trenérem.

Den před derby se týmu ujal zkušený trenérský harcovník Břetislav Kopřiva, jenž nahradil loni tak úspěšného Miloše Holaně.

„Trochu mě to překvapilo, protože Pardubice měly loni pod Milošem Holaněm výbornou sezonu a i letos dosáhly několika výborných výsledků,“ reagoval na změnu na střídačce rivala, která proběhla dva dny před prvním derby sezony, hlavní kouč hradeckého Mountfieldu Tomáš Martinec.

S Kopřivou ho pojí dávná hradecká minulost, byť se v působení v tomto klubu minuli. „Známe se, určitě je to kvalitní a zkušený trenér, jeho výsledky to jasně ukazují,“ říká Martinec.

Jak se může hra Pardubic touto změnou narychlo změnit, příliš nezkoumá. „Snažíme se koukat hlavně na sebe, staráme se o svůj tým a o svůj výkon, ten zatím poslední se nám nepovedl,“ naráží na nedělní prohru v Mladé Boleslavi, po níž Hradec přišel o vedení v tabulce.

Mountfield díky včerejší změně na střídačce Pardubic bude hrát už podruhé za sebou s týmem, jenž v průběhu sezony dostal nového kouče. Rozdíl je jen v tom, že zatímco Miroslav Hořava vedl Mladou Boleslav proti Hradci už ve třetím utkání, pro Kopřivu to bude v Pardubicích premiéra.

„Většinou to hráče vybudí k lepšímu výkonu, mají vyšší motivaci. Tady by ji ale měli i v případě, že by ke změně nedošlo. Jde o derby, kde je motivace vždycky maximální,“ říká hradecký kouč, „navíc derby je nevyzpytatelné a pohled na postavení v tabulce bývá ošidný.“ Hradečtí se dnes pokusí potvrdit zatím výbornou bilanci domácích zápasů. Od začátku sezony na svém ledě ještě neprohráli a ztratili pouhý jeden bod.

„Vyhrát chceme vždycky. Teď už jen proto, že je to derby a že se nám zatím náš poslední zápas vůbec nepovedl,“ poznamenal hradecký kouč, „pracujeme sice stejně jako před jiným zápasem, ale tahle atmosféra všechny pohltí, je to specifický zápas.“ Pardubice na tom jsou ale mnohem hůř, jejich bilance posledních zápasů, která vedla ke změně trenéra, je děsivá: čtyři zápasy bez bodu s hrozivým skóre 5:23.

Právě u kolonky inkasovaných gólů bude chtít nový kouč Pardubic Kopřiva začít: „Základem vítězství je dobře pracující defenziva. Ta vede k úspěšným výsledkům. Musíme se snažit, abychom pomáhali brankářům, hráli zodpovědně do obrany a zároveň aktivně.“ Hradečtí trenéři dostali v týdnu do kádru útočníka Karabáčka, jenž přišel z brněnské Komety na měsíční hostování. S velkou pravděpodobností dostane šanci už dnes. „Několik útočníků má drobné zdravotní problémy, nově také Roman Kukumberg, jehož start je nejistý,“ uvedl Martinec.

Derby bývá pravidelně hojně navštěvováno a dnes tomu nebude jinak. O zápas v Hradci je velký zájem a klub už začátkem tohoto týdne hlásil Vyprodáno!

Velký zápas může začít!