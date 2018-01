Třinecký brankář Hrubec počítal spoluhráčům modřiny

Opravdu nebylo vidět, jestli puk kopl, nebo ne?

Viděl jsem, že to šlo do brusle, ale nevěděl jsem, jestli do toho kopnul, nebo ne. Ale kluci v šatně říkali, že tam byl evidentní nějaký pohyb.

Na verdikt sudích, kteří se radili s videorozhodčím, jste čekali dlouho...

To jo, už mi začala být zima a říkal jsem si, ať už to nějak rozsoudí.

Oddychl jste si pak?

Samozřejmě. Byl jsme rád, že máme šanci dát vedoucí gól my.

Chvíli předtím Martin Růžička nedal trestné střílení. Mohl to být zlomový moment?

To by bylo nedáš - dostaneš, ale naštěstí se to pořekadlo nevyplnilo a šli jsme do třetí třetiny za bezbrankového stavu.

Co říkáte spoluhráčům, jak obětavě padali do střel?

Dneska to byla hokejová bašta, radost, co se týče obětavosti. Dnešní nula byla kluků.

I pro to, že Sparta měla jen jednu přesilovku?

Bylo důležité, že jsme hráli slušně a nebyli vylučovaní. Nakonec trest přišel v posledních minutách. Kluci to perfektně odbránili. Sparta se prakticky nedostala k žádné střele. Všechny puky jim končily na chráničích nebo tělech. Teď mi ukázali modřiny a to je to, co dělá tým týmem. To bylo úžasné.

Spoluhráči před vás chodili a ukazovali vám modřiny?

To ne, mám dobrou hokejovou paměť a vím, kteří hráči blokovali a kam rány schytali. Když byli svlečení, tak jsem si je šel prohlédnout.

Jako poslední do střely padl Tomáš Marcinko. Kam střelu schytal?

Myslím, že do zadku (směje se).

Řekl jste, že máte dobrou paměť. Zhruba před rokem jste hráli na Spartě...

...tak takovou paměť zase nemám. Slon nejsem.

To jste prohráli 3:12.

Jo, to byl tenhle zápas. Tak na ten jsem zapomněl a vůbec nevím, o čem mluvíte. To byl zápas, na který by to chtělo takovou tu vymazávačku paměti co měli agenti Z a K v Mužích v černém.