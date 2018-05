„Jsem rád, že jsem se konečně trefil, ale šance musíme začít proměňovat všichni. Nejenom já. Máme jich spoustu vyložených a pokud to nezlepšíme, tak nás to může ve zbytku turnaje mrzet,“ pravil Hyka.

Byl jste překvapený, že jste dokázali se Švédy odehrát vyrovnaný zápas?

Překvapený ani ne, my jsme si věřili. Kromě začátku utkání, kdy jsme dostali dva rychlé góly, jsme nehráli špatně. Postupem času jsme se zvedali. Švédové trošku ubrali a báli se o výsledek. Je to těžké, když s takovým soupeřem prohráváte o dva góly. Ale znovu jsme ukázali, že jsme se nepoložili a že máme sílu se vracet do zápasu.

To je pozitivní zjištění do dalších duelů, viďte?

Jasně, protože nás čekají další těžké zápasy. Máme den volna, pak jdeme na Švýcary a určitě to nebude nic snadného. To víme dopředu. Musíme si pohlídat začátek, protože když to zvládneme, tak góly dát umíme. Dneska jsme to ukázali.

Co se stalo, že jste rychle prohrávali 0:2?

Nehráli jsme, co jsme si řekli. Propadávali jsme a Švédové nás jednoduchou a rychlou kombinací přepadávali. Potom jsme se trošku uklidnili, zatáhli střední pásmo a už se tam těžko dostávali. Kdybychom začátek chytili líp, mohlo to vypadat jinak.

Mrzí to o to víc?

Rozhodně, ale turnaj nekončí. Musíme to hodit za hlavu a připravit se na další zápas.

Je paradox, že jste hráli líp než proti Slovákům, a nemáte body?

Nemyslím, že jsme hráli líp, vstup do turnaje je vždycky těžký. Máme tu hodně nových kluků, ale ukázali jsme, že když hrajeme jako tým, tak dokážeme velké věci. To se dnes potvrdilo. Byli jsme dvě třetiny lepším týmem.

Jak moc těžké bylo hrát v jedenácti útočnících bez zraněného Nečase?

Moc ne. Já mám upřímně rád, když chodím na led častěji, jsem pak víc v zápasu. Myslím, že jsme všichni fyzicky i kondičně připravení.

Bylo hodně znát, že máte na rozdíl od soupeře v nohách sobotní zápas?

Na začátku jsme to chtěli rozjezdit, možná i kvůli tomu jsme trošku propadávali. Ale jinak to nebylo moc poznat, ba naopak je někdy lepší, když je člověk v zápřahu.

Dá se říct, že si tým sedá? Že by to mohlo být každým zápasem lepší a lepší?

Doufám, že to tak bude. Ukázali jsme, že když hrajeme, co máme, tak můžeme předvádět velké věci. Dvě třetiny jsme hráli parádně, škoda, že jsme neproměnili víc šancí a nezískali aspoň bod nebo dva.

A vám osobně jak sedí místo v prvním útoku?

Užívám si to hodně, Červenka s Faksou jsou skvělí hráči, je paráda být s nimi na ledě. I prostor, který dostávám, je výborný.