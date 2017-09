Patera: S Jágrem počítáme do první lajny. Hrát by měl v sobotu

„Neprožíváme to. Čekáme, až Jarda přijde a kdykoli to bude, strašně rádi ho přivítáme. Konečné rozhodnutí je na něm. Když přijde ve středu hodinu před zápasem, tak ho rádi do sestavy zapracujeme,“ říká Patera.

Jágr měl původně nastoupit už ve středu proti Benátkám, teď se vše nejspíš posune. Už v hlavě spřádáte plány, jak ho na ledě využijete?

Doplnit do sestavy Jardu není vůbec nic náročného. Je to rozdílový hráč, který nám pomůže. Snad to bude co nejdříve.

Jaromír Jágr na tréninku kladenských hokejistů.

On sám naznačoval, že se mu nechce hrát v prvních lajnách. Bavili jste o tom?

No tak to bude mít u nás asi smůlu, my ho do první lajny určitě dáme. Víme, s kým nastoupí, ale detaily si zatím necháme pro sebe.

Jak se vám Jágr jeví na tréninku s týmem?

Vypadá úplně stejně jako každý rok. Takže dobře. Ale radši bych ho viděl v zápase než na tréninku. Samozřejmě bychom Jardovi všichni přáli, abych v NHL zlomil ten zápasový rekord, ale z pohledu trenéra Kladna bych si moc přál, aby hrál tady.

Bude vás poslouchat?

Má tolik zkušeností, že mu asi těžko budete něco vytýkat. Spíš se spolu domluvíme na určitých věcech, dohromady musíme vždycky vymyslet nějaké řešení, které bude co nejlepší pro tým.

Podle některých zpráv by měl Jágr hrát jen domácí zápasy Kladna. Je to pravda?

To slyším poprvé. To je spíš otázka na Jardu. My čekáme, kdy to odstartuje a pak budeme všechno řešit dál.