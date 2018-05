MS V HOKEJI

Takže jsem spokojen?

Řekl bych, že jsme se postupně rozjížděli. Doháněli jsme výsledek, pak jsme soupeře zatlačili, šli jsme si za tím a asi jsme za to byli odměněni. Byly to nervy a bod navíc jsme si stoprocentně zasloužili. O ten třetí jsme přišli hlavně kvůli oslabením a přesilovkám.

Jaké najdete pozitiva?

Potěšila mě hlavně bojovnost, že se kluci rvali, byla tam vidět enormní snaha a tlak. Nepotěšila mě naopak ta oslabení. Byla to zaprvé zbytečná vyloučení a zadruhé jsme v nich inkasovali poměrně laciné góly.

Jaký je tedy celkový dojem?

Vždycky je lepší, když se vyhraje. Obzvlášť když výsledek otočíte tímto způsobem. Pochopitelně z toho máme radost. Ale program je náročný, čeká nás jeden zápas za druhým.

Hodně prostoru dostával obránce Šulák. Přesvědčil vás?

Řekl si o to. Na začátku bylo vidět, že mladší kluci byli malinko nervózní, to je normální, máme spoustu nových. I když už měl Libor něco za sebou, tak bylo vidět, že postupně dostával jistotu a díky pohybu byl pro nás velmi platným hráčem.

VIDEO: Nečas na Švédy nebude, možná i déle, říká Jandač Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Uspěli jste díky tomu, že uvadal výkon Slováků, nebo díky vzestupu toho vašeho?

Byla vidět ta naše touha, oni už se pak zaměřili hodně na bránění. Těžko říct. Já si myslím, že síly by asi v prvním utkání dojít neměly, takže to bylo spíš tím tlakem od nás. Ještě by to chtělo možná víc přihozených kotoučů do předbrankového prostoru, máme furt problém, že od modré čáry trefujeme prvního hráče před sebou. Chce to dorážky a špinavé góly.

V neděli vás čekají Švédové. Co jste říkal na jejich první zápas s Běloruskem?

Byli suverénní, ze začátku to tak možná nepůsobilo, ale potom naprosto kontrolovali hru a hráli výborně.

Platí, že bude chytat Rittich?

Bude. Na sestavu se musíme podívat, máme možnost někoho dopsat. Uvidíme, jak to bude s Martinem Nečasem, který proti Švédům stoprocentně nenastoupí. Pak se rozhodneme, jak dál. Musíme zvážit, jak hráče dopisovat. Chtěli bychom Robina Hanzla, ale zatím to taky moc nevypadá.