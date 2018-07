Jágr absolvoval kladenský trénink. Rád by hrál od začátku sezony

Šestačtyřicetiletému Jágrovi v uplynulé sezoně zkomplikovaly zdravotní problémy působení v NHL. Po odchodu z Calgary se vrátil do Kladna, ale odehrál jen pár zápasů a při tvrdém zákroku havířovského Marka Sikory si nešťastně přisedl koleno.

Od poloviny února tak byl mimo hru s poraněnými vazy v pravém koleně a poškozeným meniskem. Starty sbíral jen po vteřinách kvůli pravidlu, aby mohl případně naskočit do baráže, což se nestalo.

„Řeknu to takhle - kdo má rád výzvy, tak mu rád přenechám moje tělo a může si to zkusit. Není to jednoduché. Nečekal jsem žádné zázraky, ale byl jsem rád, že jsem dnešní trénink přežil. Udělám pro to ale maximum a věřím, že se to bude den ode dne zlepšovat,“ řekl Jágr novinářům.

Olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa odhadl, že návrat do dobré kondice a celkové pohody mu zabere zhruba dva měsíce. Úvodní zápas základní části WSM ligy čeká Rytíře 8. září proti Frýdku-Místku. „Věřím, že než začne sezona, tak se dokážu připravit natolik, abych mohl odehrát zápas. Alespoň takový je můj plán,“ dodal Jágr.