Před baráží se musíme naučit zase vyhrávat, říká jihlavský Skořepa

Zatímco páteční porážka 0:1 s Litvínovem svěřencům kouče Petra Vlka dala nepříjemnou jistotu účasti v baráži, nedělní výhra 4:0 nad Mladou Boleslaví pro jihlavský tým znamená, že v prolínací soutěži Dukla sehraje dva ze tří úvodních zápasů na domácím ledě.

„Když už bylo po pátku rozhodnuto, chtěli jsme uhrát třinácté místo. A jsme rádi, že se nám to povedlo,“ uvedl asistent trenéra jihlavského týmu František Zeman.

„Dva z úvodních tří zápasů budeme hrát doma, což je pro nás fakt důležité,“ uvedl útočník Josef Skořepa. „Bude důležité začátek chytit a pak to udržovat. Takhle jsme to zvládli i minulý rok a chceme na to navázat,“ vysvětlil Skořepa, jenž je při zranění Tomáše Čachotského kapitánem Dukly.

V posledním utkání play out, ve kterém Jihlava v pátek hraje v Chomutově, zdánlivě už o nic nejde. Celek z Vysočiny to však vidí jinak. „Říkáme to celou sezonu, do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát,“ tvrdí Skořepa. „Chceme potvrdit to třinácté místo a připravit se vítězně na baráž.“

Právě psychika by mohla hrát důležitou roli. „Musíme se před baráží nakopnout, naučit se zase vyhrávat,“ je přesvědčený Skořepa. „Nemůžeme jít do zápasu s poloviční hlavou, musíme chtít uspět na sto procent.“

K tomu se přidává i Zeman. „Věřím, že už budeme mít k dispozici takovou sestavu, kterou chceme na baráž mít,“ doufá, že už se do sestavy vrátí uzdravení Tomáš Čachotský a Adam Zeman, stejně jako Radek Hubáček, jenž včerejší duel nehrál kvůli jednozápasovému disciplinárnímu trestu za faul na Juraje Mikuše v pátečním utkání.

Jihlava také věří, že se k ní po dvou střetnutích proti Litvínovu, kterému nevstřelila ani jednu branku, vrátí i střelecké štěstí.

„Stane se, že gól nedáte. Nám se to bohužel podařilo dvakrát za sebou. Ale doufám, že teď už budeme góly střílet,“ přeje si Skořepa.

Pomoct by měly také přesilovky. V klání s Mladou Boleslaví Dukla využila dvě. „My jsme se na to teď více zaměřili, v trénincích chodíme na led dřív a koukáme na video, jak tam stojíme,“ prozradil Skořepa. „Přesilovky budou rozhodovat. Takže chceme být připravení,“ dodal.