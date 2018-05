Skořepův konec v Jihlavě trval jen chvíli. S rolí mentora souhlasí

Téměř okamžitě se zkušenému šestatřicetiletému rodákovi z Nymburka, který v uplynulé extraligové sezoně patřil k nejproduktivnějším jihlavským hokejistům, ozvaly Benátky nad Jizerou, odkud před třemi lety na Vysočinu přišel.

„Po dlouhém uvažování jsme ale nakonec dali přednost Pepovi Mikyskovi. Na dva takovéto hráče nemáme peníze,“ uvedl pro oficiální klubové stránky Benátek sportovní ředitel Jan Slivka.

Smutný z toho ale Skořepa být nemusel, Jihlava totiž změnila názor a předložila mu novou nabídku.

Dosavadní změny v prvoligových týmech HC DUKLA JIHLAVA

Odchody – brankáři: Josef Kořenář (San Jose, USA), Jakub Škarek (Lahti, Finsko / zámoří), Lars Volden (IK Pantern, Švédsko). Obránci: Nicolai Bryhnisveen, Erik de la Rose (Vítkovice), Matěj Stříteský, Jan Zdráhal. Útočníci: Richard Diviš, Zach Hamill, Radek Hubáček, Wacey Rabbit, Jiří Rys (Mladá Boleslav), Filip Seman, Petr Straka (Plzeň), Lukáš Žálčík.

Příchody – obránce: Jan Pohl (Slavia Praha). Útočníci: Vlastimil Dostálek (České Budějovice), Matěj Pekr (Kladno), Josef Skořepa (nová smlouva). SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ

Odchody – obránci: Tomáš Kaláb, Jiří Wasserbauer. Útočníci: David Dolníček (konec kariéry), Richard Kristl, Jan Wasserbauer.

Příchody – obránci: Vladimír Brož (Ústí nad Labem), Roman Jeřábek, Tomáš Jurnečka, Štěpán Kučera. Útočníci: Jakub Čejka, Lukáš Frydrych, Jakub Matula (všichni Kometa Brno), Lukáš Nedvídek (Slavia Praha), Adam Raška (Znojmo).



„Chtěli jsme tým omladit s tím, že si necháme jen pár starších hráčů. Nicméně tento záměr jsme v případě Pepy trošku přehodnotili. Znovu jsem ho zkontaktoval a zeptal se ho, zda by souhlasil i s rolí, že by nám začal připravovat mladé kluky pro budoucnost,“ prozradil na facebookovém profilu Dukly jednatel klubu Bedřich Ščerban. „Pepa si vyžádal nějaký čas na rozmyšlenou, ve čtvrtek jsme se sešli a on souhlasil,“ dodal.

Staronovou tvář vítali také v Třebíči. I když v případě třiadvacetiletého útočníka Adama Rašky byla mezi odchodem a opětovným příchodem výrazně delší časová prodleva. Naposledy oblékal dres Horácké Slavie v sezoně 2016/17, loňský ročník strávil se Znojmem v EBEL Lize.

„Cítil jsem z klubu velký zájem, což byl jeden z rozhodujících faktorů. Z Třebíče si pamatuji, že jsou tady výborní fanoušci a i pro ně bychom chtěli vybojovat postup do play off,“ vzkázal třebíčským příznivcům přes klubové stránky Raška. „Jsem o dva roky starší a snad jsem nasbíral i nějaké zkušenosti, jinak jsem pořád stejný,“ dodal.

Jeho návrat v Třebíči vítají. Zvlášť v souvislosti s koncem kariéry dlouholetého kapitána Davida Dolníčka.

„Kromě Davida jsme vlastně takového toho kovaného centra prakticky neměli, proto jsme za příchod Adama Rašky a také Lukáše Nedvídka moc rádi,“ připomněl hlavní kouč třebíčského A-týmu Martin Sobotka, že se před pár dny klub domluvil na spolupráci ještě i s exslavistickým forvardem. „Věřím, že nás oba kombinačně pozvednou a že budou lídry týmu,“ svěřil se s přáním.