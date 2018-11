Když rozhodují osobní antipatie aneb konec neodvolatelného kouče v NHL

Kanadský trenér dovedl Chicago Blackhawks během deseti let ke třem Stanley Cupům (2010, 2013 a 2015). V lednu 2016 si připsal 783. vítězství v NHL, čímž v historických tabulkách poskočil na druhé místo za legendárního Scotty Bowmana (1244). Aktuálně jich má na kontě 890. Fanoušci a hráči mu říkají "coach Q" nebo jen "Q". Chicagu se přestalo dařit v minulé sezoně, kdy se nedostalo ani do play off. Spekuluje se, že by mohl odejít do Los Angeles, kde vyhodili Johna Stevense, jenž byl pro změnu jako asistent u toho, když v letech 2012 a 2014 získalo Stanley Cup. Vrátit by se mohl i do St. Louis, kde se hovoří o odvolání Mikea Yeoa.