Jandač motivuje mladé: Každý má šanci na mistrovství

Někteří hráči, které jste nominoval, se připojí později. Jakou s nimi máte dohodu?

Kousal, Řepík a Tomášek se připojí ve středu, Kaut dorazí už v úterý. Birner se přidá 1. dubna a s Romanem Červenkou si dáme ještě vědět, protože měl teď nějaké zdravotní problémy. Ale také by měl být okolo toho 1. dubna. Ještě samozřejmě sledujeme sérii Hradec - Liberec. Máme o některé hráče zájem, ale potřebujeme dát těm klukům den, dva odpočinek. Vždycky jim volám a zjišťuji, jestli jsou v takovém stavu, aby mohli absolvovat přípravu a zápasy.

Chybí dost hráčů z KHL, kteří byli na olympiádě. Co je s nimi?

Honza Kolář má poměrně vážné zdravotní problémy v oblasti břicha. Ale o něj máme velký zájem, takže bychom na něj čekali dlouho. Řeší to však s profesorem Kolářem a léčba buď zabere rychle a pak by se ho mistrovství mohlo týkat, nebo ne. Zjistíme to brzy. Tomáš Zohorna má potíže s kotníkem a mistrovství nemůže absolvovat. Lukáš Radil má zdravotní problém vážného rázu a mistrovství mu to nedovolí. Čeká ho dlouhá léčba. Kuba Nakládal jde na operaci a Tomáše Kundrátka čeká operace ramene. Řešili jsme to s doktory na 95 procent to nepůjde.

Co útočník Jan Kovář?

S Honzou si budeme volat dneska.

Na druhou stranu tak přichází šance pro mladé hráče.

Ano, teď mají šanci se ukázat, nabrat zkušenosti a třeba se jim otevře cesta dál. Je to na nich. Někdo má šanci větší, jiný menší. Navíc hráči, které máme ještě v hledáčku, mohou mít zdravotní patálie. Máme deset přípravných zápasů, takže si portfolio hráčů budeme držet větší. Třeba Galvas je jeden z mála mladých beků, kteří nastupovali pravidelně. Má kariéru před sebou, ale proč mu teď nedat šanci, ať si vyzkouší, jaký je velký hokej na mezinárodní scéně. Kaut měl dobré dvacítky, a i play off zahrál slušně, takže šanci dostane. U Musila jsme se domluvili, že nám ho farma uvolní dřív, abychom se na něj mohli podívat.

Mohou ze zámořské AHL dorazit i další hráči?

Určitá jednání vedeme, ale konkrétní přísliby zatím nejsou.

Co lídři juniorské reprezentace Nečas a Zadina?

U Zadiny zatím vůbec nevíme. Nečase, až skončí play off, bychom do nominace zařadili, pokud se ještě nevrátí do Ameriky. Problémem je, že v Carolině nemají generálního manažera a je tam takové bezvládí. Když jsme je zkontaktovali, jestli ho budou brát, tak jsme odpověď nedostali. Že to prý teprve proberou.

Co posily z NHL?

V kontaktu jsme. Někteří hráči jsou vyloženě mimo play off, pak ale přijdou zdravotní prohlídky, řešení smluv, takže uvidíme, jak se situace vyvine. Ale máme práci rozdělenou - Jirka Fischer kontaktuje v Americe hráče. A pokud to výkonný výbor schválí, převezme po Milanu Hniličkovi funkci generálního manažera.