Soupeři už zahodili respekt, cítí karlovarský Kverka

Na konci třetí čtvrtiny základní části WSM ligy setřásla třetí Kladno a potřebuje vyladit formu na play-off. K hernímu ideálu má poměrně daleko, body ale sbírá pravidelně. „Chceme být první nebo druzí, mít co nejlepší pozici,“ říká Kverka. Předehnat Budějovice nebude lehké, třikrát s nimi Energie letos padla a nebýt první formace, bylo by její manko ještě větší.

Bojujete s mizérií v koncovce?

Trochu jsme se na to v tréninku zaměřili, ale nijak zvlášť si to do hlav nepouštíme. Snažíme se góly dávat v každém zápase, jednou to padne, podruhé ne.

Hodně vás trápí, že se prosazuje skoro výhradně jeden útok?

Každopádně se snažíme jim ulevit, protože nás opravdu táhnou oni. Klobouk dolů před nimi. My ostatní se musíme přidat, celou sezonu nemůžou utáhnout sami.

Proč ubylo tolik gólů?

Že dáváme málo gólů je vlastně jedno, my hlavně musíme vyhrávat. Je jedno, jestli 2:1 nebo 6:4. Čert vem góly, hlavně musíme sbírat body. Týmy jsou kvalitní, nebudeme všechny válcovat. Bojujeme o každý bod.

Energie už doma nedominuje, je to fází sezony?

Podle mě to bylo i tím rozkouskovaným prosincem, kdy byly nějaké přestávky. A ostatní celky už zjistily, jak na nás hrát. Řežou nás, výborně brání, dohrávají nás. Není lehké se proti nim prosadit. Hrají naplno, chtějí se na nás vytáhnout.

Nehraje roli fakt, že se bojuje o play-off?

I my hrajeme o svou pozici, podle mého to nehraje velkou roli. Spíš zahodily ostatní týmy respekt proti nám a výborně se na nás připravují. Chodí nám do těla, což nám moc nevoní.

Není to vlastně dobře před play-off?

Play-off je úplně jiná soutěž. Rozhodně jsou to lepší zápasy, než když porazíme Benátky 6:0. Nechci je nijak shazovat, ale rozhodně nešlo o kvalitní zápas první ligy. S Budějovicema i doma proti Prostějovu jsme hráli fakt dobré těžké zápasy.

S Motorem tři porážky, dostávají se vám do hlav?

Všechno jsou vyrovnané zápasy, vždycky rozhoduje jedna dvě chyby. Oni je neudělali, my bohužel ano. V play-off a baráži budou úplně jiné zápasy, vždycky je to o gól. Kdybychom prohrávali rozdílem třídy a přehrávali nás, asi bychom nebyli v pohodě. Takhle se opravdu taháme o jednu branku a hrajeme super vyrovnané zápasy.

Nezískává soupeř psychickou výhodu?

Spíš si možná myslím, že to může být dobře pro nás. O to víc se hecneme. Že nás třikrát porazili a řekneme si, že znovu prohrát nemůžeme. Oni proti nám moc hokej nehrajou, spíš nás řežou a chtějí nám hru znechutit. Jejich první lajna hraje výborně, zbytek hraje spíš nepříjemně a snaží se nás rozhodit.

Zápasy s Motorem a Kladnem nevymezují pozice pro play-off?

Takhle to nevnímám. Jdu prostě do zápasu s Budějovicema, ani nevím, že jsme s nima třikrát prohráli. V hlavě nic takového nemáme. Musíme skončit první nebo druzí a zvládnout play-off. Lidi vidí, že první liga není lehká soutěž a musíme vyhrávat klidně hnusným hokejem na gól, na dva.

Souvisí s tím i menší počet gólů?

Trenéři se nás snaží připravit, když budeme bránit. První polovinu sezony jsme chtěli jenom útočit, teď se musíme víc soustředit na obranu. Připravujeme se i fyzicky, máme hodně tréninků. Víme, že play-off bude rozhodovat o úspěchu či neúspěchu v sezoně. Březen a duben jsou pro nás klíčové, základní část pak bude zapomenuta.