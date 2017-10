Hokejisté Karových Varů budou v Kadani hájit pozici lídra

„Se šesti brankami jsme spokojení, ale do obrany se musíme mnohem zlepšit. Jsem rád, že jsme se více tlačili do branky a měli tam mnohem větší provoz. Ale směrem do obrany jsme měli až moc okýnek,“ upozorňuje však karlovarský asistent trenéra Tomáš Mariška.

Energie si proti Prostějovu už v úvodních deseti minutách vytvořila třígólový náskok, Jestřábi ale ještě do konce první třetiny snížili na rozdíl jediné branky. „Podlehli jsme lacinému vedení, naši hráči se přestali soustředit na obranu a toho okamžitě tak zkušený soupeř využil a ihned se na nás dotáhl. Zaplaťpámbu, že nám zůstal do druhé třetiny alespoň jeden gól náskoku,“ ulevil si Tomáš Mariška.

Rozhodnutí přinesla prostřední třetina: Karlovarští znovu třikrát udeřili, zatímco Prostějov ani jednou. „Vytvořili jsme si tlak, ve kterém jsme si získali rozhodující náskok. Ale na druhou stranu musím říci, že utkání bylo celou dobu pro nás náročné. Hosté si počínali velice zkušeně a jak z rychlých protiútoků, tak i z přesilových her nás dostávali do velice těžkých situací. Utkání začali velice dobře a aktivně, vytvořili si několik šancí, které musel zlikvidovat brankář Filip Novotný,“ říká Mariška.

„V první třetině jsme měli tři vyložené šance, ale musím říci, že soupeř byl celé utkání o krok před námi,“ přidává svůj pohled na první z klíčových momentů duelu prostějovský kouč Jiří Vykoukal. Karlovy Vary mají podle něj kvalitní tým, který výborně bruslí a dokáže si vytvořit šance, které následně promění. „Na tuto soutěž jsou nadstandardní,“ říká.

A to je také další z důvodů, proč do Kadaně zajet. Energie se sice dál drží na čele prvoligové tabulky, po domácí výhře Kladna nad Českými Budějovicemi 4:2, kterou mimochodem v pátek na jihu Čech vyhazovem odskákal někdejší karlovarský kouč Antonín Stavjaňa, se Středočeši posunuli v tabulce na druhé místo a na Karlovy Vary ztrácejí jediný bod, oproti Energii mají ovšem Rytíři zápas k dobru.