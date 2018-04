Extraliga? Bod uděláme, věří karlovarský Kohout před finišem baráže

První variantou postupu je v pátek doma jakkoliv bodovat proti Litvínovu. „Půjdeme do toho jako proti Kladnu a zvládneme to,“ nepochybuje útočník Martin Kohout. V KV Areně se hraje od 18.00 hodin - sledujte online reportáž.

Kdyby snad Energie plánovala v posledních dvou kolech nebodovat, nesmí se na 19 bodech zaseknout i Litvínov. Tedy nesmí za tři body vyloupit Karlovy Vary a v neděli uhrát jen bod s Kladnem. Bodová shoda s Duklou a Vervou by Energii přidusila ve WSM lize, v minitabulce tří celků by měla nejméně bodů. „Na tohle vůbec nekoukáme, musíme si to uhrát doma sami,“ říká Kohout a působí stejně jako celé mužstvo velmi odhodlaně.

S výkonem proti Kladnu spokojenost?

Rozhodně. Myslím, že jsme hráli výborně. Soustředili jsme se na zápas, věřili jsme si doma na tři body. Hráli jsme parádně, přesně, co jsme hrát měli a chtěli.

Čím byl soupeř slabší oproti nedělnímu utkání?

U nich se hraje hůř, mají menší hřiště. Fanoušci nás hnali, vyhráli jsme všechny třetiny 1:0. Do třetí třetiny jsme šli s tím hrát pořád stejně, vyšlo nám to.

Hodně vás žene vidina jistoty postupu?

Určitě nás to žene! Doufali jsme, že to vyjde v úterý. Nic se nestalo, další šanci máme v pátek. Budeme hrát stejně jako proti Kladnu, aspoň doufám. Minimálně bod musíme získat, abychom postoupili. Jde o náš sezonní cíl a my uděláme všechno pro to, abychom ho splnili.

Dokáže tým navázat a hrát stejně i proti Litvínovu?

Já si myslím, že dokáže. A když ne, tak bude muset. (smích) Prostě doufám, že alespoň bod uděláme a postoupíme do extraligy.

Ustojí mužstvo ten velký tlak očekávání a potřeby bodu?

Na to nikdo nemyslí. Po úterý jsme měli regeneraci, pak už jsme se připravovali na páteční zápas s Litvínovem. Přistoupíme k němu stejně jako v úterý k zápasu s Kladnem a naše hra bude vypadat podobně.

Co čekat od zkušeného Litvínova s nožem na krku?

Nebude to jednoduchý zápas, rozhodně ne. Pro ně poslední šance, jak získat body a mít situaci ve svých rukách. Pro nás ale taky velmi důležitý zápas. Věřím, že potvrdíme domácí formu. Buď zlatý bod, nebo dva tři uhrajeme a postup ubojujeme.

Připravíte se speciálně na jejich přesilovky?

Základ bude nefaulovat. Pokud jim nedáme přesilovku, při hře pět na pět jsme silní. Když už jim nějakou přesilovku dáme, pokusíme se ji ubránit. Budeme se snažit neinkasovat. Když nedostaneme gól, nemůžeme prohrát. (úsměv)

Cítíte nějakou výhodu z posledního vzájemného zápasu, kdy jste vyhráli 5:1?

Ze zápasu u nich asi moc nevytěžíme, ani psychicky. Spíš my jsme na koni, daří se nám. Doufám, že vše přeneseme do pátečního zápasu a dopadne vítězně pro nás.