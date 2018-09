Třeskutá generálka: Vary hostily Sokolov, ten předvedl statečný výkon

A právě to bylo na nažhaveném Baníku v Karlových Varech pořádně vidět. „Předvedl tu výbornou hru a nebýt skvělé práce našeho talentovaného mladíka Bednáře, tak bychom rozhodně nulu neuhráli,“ pochválil také karlovarský asistent trenéra Tomáš Mariška hosty ze Sokolova za předvedený výkon. Baník sice v Realistic Areně rupnul 4:0 (2:0, 1:0, 1:0), v předvečer ostrého vstupu do sezony však proti mužstvu nastavenému na extraligu předvedl sebevědomý výkon.

„Výsledek je pro Baník trochu krutý, hrál totiž velmi dobře. Předváděl celoplošný agresivní hokej, se kterým jsme měli v některých fázích problémy. Je vidět velký pokrok, který v Sokolově trenéři udělali. Jejich mužstvo je výborně připravené, výborně organizované,“ přiznal Mariška.

K výkonu svého týmu se příliš vyjadřovat nechtěl. „Neměli jsme dobrý vstup do utkání, ale postupně se ve hře začaly objevovat věci, které od hráčů chceme. Jsme rádi, že jsme zakončili přípravu vítězně. Dali jsme čtyři pěkné góly, ale víc bych náš výkon nechtěl komentovat,“ dodal.

Co však Mariška vyzdvihnout chtěl, to bylo gesto fair-play sokolovského Tomáše Rohana, který u rozhodčích inicioval odvolání signalizovaného vyloučení domácího Stanislava Balána. „To jen ukazuje, co tu Baník předvedl a já před ním smekám,“ prohlásil Mariška.

Jeho protějšek na sokolovské straně Karel Mlejnek si při téhle příležitosti však nezapomněl rýpnout. „Jak se zachoval Tomáš Rohan při faulu od Balána, tak se měl zachovat i hráč Varů,“ připomněl situaci předcházející prvnímu vyloučení v jeho týmu a trochu se přitom navezl i do hokejové rivality mezi oběma městy. V Karlových Varech prošel před svým přesunem do Sokolova za ta léta snad všemi trenérskými kategoriemi a dotáhl to až k extraligovému áčku a tak se mu příliš nelíbily vulgarity v podání domácích fanoušků, kterými hosty v závěru utkání častovali.

„Z mého pohledu je tohle špatné,“ přiznal. „Myslím si, že v průběhu zápasu od našich fanoušků žádná vulgarita nepadla, za to jim patří extrémní poděkování.“

S výkonem svého týmu byl Mlejnek i přes porážku spokojený. „Vůbec mě nezajímá, že byl mezi mužstvy rozdíl dvou lig, naši hráči k tomu přistoupili tak, jak bychom si přáli. Naši hráči drželi koncept hry a odehráli utkání 53, 54 minut tak, jak bychom si představovali. Do půlky zápasu jsem viděl rozdíl mezi týmy pouze v kvalitě a rychlosti zakončení, až posledních šest, sedm minut bylo jednoznačně v režii soupeře,“ uzavřel své hodnocení posledního přípravného zápasu před startem soutěže.

Už ve středu přivítá Sokolov v 1. kole druhé ligy od 18.00 hodin Řisuty, Karlovy Vary vstoupí letos do extraligy pátečním duelem v Olomouci, doma si zahrají poprvé v neděli 16. září, kdy ve 2. kole hostí od 15.30 hodin Mladou Boleslav.