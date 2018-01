Budějovice potřebujeme porazit, burcuje karlovarský Tomáš Rachůnek

Vyrovnaný duel. Favorit na baráž by si měl v domácí aréně vést lépe. „Začínáme se soustředit na přípravu na konec sezony, který pro nás bude důležitý,“ říká útočník Tomáš Rachůnek.

Při karlovarském pádu do herní šedi jistota kanadských bodů. Jeho elitní formace řídila úvodní výhru nového roku, klíčovou roli bude hrát i v dalších zápasech. Třeba hned dnes v tom na ledě Českých Budějovic. „Potřebujeme se nakopnout, abychom získali sebevědomí a klid před play-off,“ přeje si.

Vedle tří bodů přinesl skalp Havířova i další pozitiva?

Jsme rádi, že jsme po Novém roce zvládli zápas vítězně. Byla kratší pauza, kdy jsme měli i pár dnů volno a proti Havířovu jsme hráli těžké utkání. Těší nás, že jsme ho ubojovali a získali tři body.

Čemu jste pauzu věnovali?

Teď už jenom výhradně taktické věci, fyzičku už nedohoníte. Natrénováno máme z léta. Věnujeme se na tréninku taktice a přípravě na zápasy. V poslední době nám nešly přesilovky, také těm dáváme prostor na tréninku.

Souhra při gólu Balána byla secvičená?

Hra se tak otevřela. Soupeř se stáhnul k Flíčkovi (Flek) a Standa byl na druhé straně úplně volný. Spíš to vyplynulo ze hry, než nějaká sehraná akce.

Začínáte se chystat na play-off?

Teď je pořád ještě dost času, ale postupně se závěr sezony bude blížit a my samozřejmě musíme být připraveni. Herní projev v zápasech je třeba ještě vylepšit. Mnohdy hrajeme dost ledabyle, jakoby se nám nemohlo nic stát. Soupeři nás můžou potrestat, to musíme do play-off změnit. Tam půjde o jiný hokej.

Chystají vás na to i trenéři?

Trenéři dělají všechno pro to, abychom byli co nejlépe připraveni. Každé ráno máme rozbor na videu, pracujeme na tom. Teďka se vše bude stupňovat, snad to zvládneme.

Ve vašich očích se hra posouvá dopředu?

Podle mého jsme teď pár týdnů stáli na místě. Doufáme, že zápas jako byl proti Havířovu, nám pomůže nahoru. Naše výkony se musí zlepšovat. Chceme vyhrát každý zápas. Třeba zápas v Budějovicích hodně ukáže, jak na tom jsme. Potřebujeme je umět porazit a získat sebevědomí do případné série play-off.

Musíte přepínat různé herní styly? Někdy útočit, někdy bránit?

Jde o velký rozdíl, my musíme umět hrát proti každému soupeři jinak. To, co na něj platí. Některé týmy k nám jezdí jenom bránit, naopak Budějovice na nás vletí. Není to snadné, ale kéž by bylo víc ofenzivních zápasů.

Ale vám se v útoku teď tolik nedaří.

To máte pravdu, teď nám to tolik nepadá. Pořád ale myslím máme nejvíc vstřelených gólů. Musíme pořád věřit tomu, co děláme. Snažit se proměnit každou šanci, dát do toho víc šikovnosti.

Hodně vám góly chybí?

Rozhodně vám nepomůže zápas na Slavii, kde dostanete gól minutu před koncem na 1:1. To je prostě špatně a nesmí se stávat. My musíme umět vyhrávat zápasy 1:0, 2:1. Nejde spoléhat, že v každém zápase dáme pět gólů. V play-off jsou zápasy o dvou, třech gólech.