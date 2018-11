Kašík baví internet. Do Komety bych nešel, sežrali by mě, hlásil před lety

Už od října, kdy se začaly informace o příchodu brankáře Libora Kašíka z ruského Chabarovsku do Komety objevovat, mají fanoušci téma. Řadu z nich přestup zlínského odchovance do klubu momentálního vládce extraligy dráždí.

„Včera (v úterý) jsem si dal fotku na Instagram. Píše strašně moc fanoušků. Spousta z nich mi to přeje a píší úsměvné věci, jako ať se mi daří, ale že Zlín bude nad Kometou. Pak jsou lidi, kteří píší hodně škaredé věci,“ přiznal 26letý gólman.

Není prvním, kdo rivalitu mezi Zlínem a Brnem poznává na vlastní kůži po navléknutí dresu Komety, stejně to pocítili v minulosti třeba Antonín Honejsek nebo Petr Holík. „Já ty (negativní) reakce chápu. Jsou to zarytí fanoušci Zlína. Já jsem taky kluk ze Zlína, Zlín miluju jako město, ale hokej miluju mnohem víc. Doufám, že rozhodnutí, které jsem udělal, bylo to úplně nejlepší,“ řekl.

Pikantním způsobem ho na „tenký led“ dostala dávná nahrávka, kterou někdo hned vytáhl na internet. Kašík se na ní dobře baví při rozhlasovém rozhovoru, a jako vítěz extraligy se Zlínem odpovídá na otázku, kde bude hrát v sezoně 2014/15.



„Tak jsem podepsal teď smlouvu s Kometou,“ začne na nahrávce svoji větu a vyprskne smíchy. „To si dělám srandu, to bych asi neudělal, to by mě tady sežrali,“ dodá Kašík vzápětí, a přisadí si ještě jednou: „Je pravda, že jejich chorál umím teď po finále nazpaměť. Mohl bych minimálně fandit. Ale to se nestane,“ ujistil v roce 2014.

Ve středu po prvním tréninku v modrobílém dresu Komety se Kašík nad nahrávkou od srdce zasmál znovu. „Vraťme se zpátky do minulosti a podívejme se, jak to bylo. Asi jsem tušil pět let dopředu, že na tohle jednou dojde,“ vyprávěl novinářům s úsměvem od ucha k uchu.

„Je to vytržené z kontextu. Nikdy jsem neřekl, že bych nikdy nikde jinde nepodepsal.“

„Video jsem viděl a hodně jsme se u něho nasmáli. Tehdy jsme si dělali srandu, každý řekl nějakou srandičku, bylo čerstvě po titulu. Člověk takových srand řekne spoustu. Když jsem se na to video díval teď, tak mi to připadalo hodně vytržené z kontextu. Tehdy se řešilo, co bude v další sezoně, ne že bych nikdy nikde jinde nepodepsal. To jsem nikdy netvrdil,“ pokračoval už vážněji.

Přes patrnou rivalitu, která mezi oběma moravskými městy panuje, neměl Kašík nikdy pocit, že by se Kometě nemohl upsat. „Nejen Kometě. Jako hokejista si nedokážu představit celý život kariéru v jednom klubu. Nepřemýšlel jsem o tom, že budu celý život ve Zlíně,“ podotkl.

Dá se ale čekat, že ho na jeho „domovském“ hřišti čeká 9. prosince poměrně horká půda. Bude to poprvé, kdy do Zlína přijede s Kometou. „Těším se na to,“ pravil Kašík nadšeně. „Těším se na atmosféru, na zimní stadion, a doufám, že vyhrajeme. To si přeju úplně nejvíc, abych mohl porazit Zlín a zjistil, jaký je to pocit, i z druhé strany. Vždyť je to pořád jen hokej,“ řekl v Brně.

Kdy začne po návratu do extraligy chytat, ještě nemá tušení. Středeční duel Komety proti Pardubicemi se chystal sledovat jako divák, pátek v Třinci je otevřený. „Řeší se administrativa s KHL, přepisování, detaily. Pak teprve můžu jít reálně do brány. Musím si taky nechat podepsat výstroj od vedení extraligy. Jestli to bude trvat týden nebo den, netuším,“ pokrčil rameny.