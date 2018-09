Ruská touha po expanzi, KHL obětuje vlastní kluby za lepší evropské

Vedení soutěže nyní upřelo pozornost ještě dál na západ. Jak informoval před zářijovým startem nové sezony její šéf Dmitrij Černyšenko, KHL touží po mezinárodní expanzi do Francie, Švýcarska a Rakouska. Prozatím.

„Mohu potvrdit, že jsme hrdí, že vyjednáváme s francouzskou hokejovou federací a jejich ministerstvem sportu. Francie ale není jedinou zemí. Musíme si uvědomit, že KHL je mezinárodní soutěž se sídlem v Moskvě, pro zahraniční kluby proto existuje několik možností, ale detailní nebudu,“ prohlásil Černyšenko.

Vstoupit na evropský trh a otevřít dveře novým sponzorům, k tomu mají pomoci čtyři soutěžní zápasy, které v říjnu v rámci propagace sehrají CSKA Moskva a SKA Petrohrad v Rakousku a Švýcarsku pod záštitou „KHL World Games“. „Jedou tam naše nejlepší kluby, aby zvýšily zájem tamních fanoušků,“ dodal ligový šéf.

V Curychu se proti armádním celkům představí lotyšské Dinamo Riga, ve Vídni kluby vyzve nedaleko sídlící Slovan Bratislava. Právě ten dělá Kontinentální lize vrásky na čele. „Všichni jsou bez dluhů, až na ně. Slovenský klub nám ale poskytl nutné garance a detailní plán, jak se problémů zbaví,“ předpokládá Černyšenko nápravu Slováků, jejichž tým v prvním zápase sezony prohrál jednoznačně 1:5 s Magnitogorskem českého trenéra Josefa Jandače.

KHL má zájem na tom, aby se Slovan v lize udržel, a to is případným příchodem nových zahraničních klubů. Vedení soutěže by rádo zakotvilo v co nejvíce zemích, zároveň ale nemůže donekonečna růst.

Když KHL před jedenácti lety začínala, účastnilo se jí 24 klubů, loňský rok už 27. KHL tak do nového ročníku vyškrtla Ladu Toljatti s Chanty-Mansijskem a naznačila, že ve škrtání nehodlá ustat. „Pokračujeme ve snaze nahradit slabé ruské kluby těmi silnými zahraničními,“ vysvětlil Černyšenko.

Za příklad může dávat působení bohatého čínského klubu Rudá hvězda Kunlun, v němž působí trojice Čechů Tomáš Kundrátek, Ondřej Vitásek a Tomáš Mertl, nebo finského Jokeritu Helsinky. Od založení navíc v KHL hájí mimoruské národní hokejové zájmy Barys Astana z Kazachstánu, již zmíněné Dinamo Riga z Lotyšska a běloruské Dynamo Minsk.