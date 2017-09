Kladno vyhlíží návrat krále Jaromíra. Nemůžeme se dočkat, říkají fandové

Jaromír Jágr si chtěl ještě naposledy zahrát v dresu Rytířů. Trápícímu se týmu tehdy pomohl dvěma asistencemi k vítězství 3:2 nad Litvínovem a teprve pak odletěl do Dallasu.

Nyní – po téměř pěti letech – se na Kladně těší, že svou modlu znovu uvidí na vlastní oči. Jágr chystá návrat, který by se měl s největší pravděpodobností uskutečnit v sobotu, kdy prvoligoví Rytíři hostí Přerov.

Jágr měl původně nastoupit už dnes proti Benátkám nad Jizerou, toto rozhodnutí se však nakonec změnilo. Slavný útočník chyběl na úterním předzápasovém tréninku a Pavel Patera, jeden z kladenských trenérů, říkal: „Čekáme, kdy to odstartuje. Všechno závisí jen na Jardovi.“

Od Jágrova posledního představení v domácím prostředí se změnilo mnohé, ale to nejpodstatnější je, že Kladno už nehraje extraligu a on sám každým dalším dnem přichází o kus naděje na NHL. Fakt, že v sobotu naskočí na led, to jen potvrzuje.

„Všichni bychom Jardovi hrozně přáli, aby za mořem ještě zlomil ten zápasový rekord, který drží Gordie Howe, ale z pohledu trenéra Kladna bych ho chtěl vidět co nejdřív v našem dresu,“ usmál se Patera.

Poslední Jágrovy měsíce Jak šel čas 8. dubna 2017: Jágr naposledy bodoval v NHL. Dvěma nahrávkami pomohl k domácímu vítězství Floridy 3:0 nad Buffalem.

Jágr naposledy bodoval v NHL. Dvěma nahrávkami pomohl k domácímu vítězství Floridy 3:0 nad Buffalem. 10. dubna 2017: Poslední duel v NHL. Florida vyhrála ve Washingtonu 2:0, Jágr zvládl téměř 15 minut.

Poslední duel v NHL. Florida vyhrála ve Washingtonu 2:0, Jágr zvládl téměř 15 minut. 1. července 2017: Jágr se nedomluvil na nové smlouvě s Floridou. Panthers oznámili, že se chtějí vydat jiným směrem.

Jágr se nedomluvil na nové smlouvě s Floridou. Panthers oznámili, že se chtějí vydat jiným směrem. 24. července 2017: Poprvé vyjel s Kladnem na led. Pravidelně s týmem trénuje od minulého týdne.

Poprvé vyjel s Kladnem na led. Pravidelně s týmem trénuje od minulého týdne. 20. září 2017: Nižněkamsk oficiálně oznámil, že má zájem o Jágra.

Nižněkamsk oficiálně oznámil, že má zájem o Jágra. 30. září 2017: První start v nové sezoně za Kladno?

Roky doufal, že se s legendární 68 potká ještě na ledě, sám v klubu válel do 43 let. Teď vyhlíží, že bude slavnějšího parťáka řídit ze střídačky.

Je to trochu zvláštní situace. Bude Jágr poslouchat?

„Má tolik zkušeností, že mu asi těžko budu něco vytýkat. Spíš se spolu domluvíme na určitých věcech. Budeme se společně snažit vymyslet takové řešení, které bude co nejlepší pro tým,“ vykládá.

Nástup Jágra do druhé nejvyšší soutěže bude velice sledovaný, ovšem ne nečekaný. A to i kvůli tomu, že mu dává čas při hledání angažmá ve vysněné NHL. „Třeba se někdo zraní a naskytne se příležitost pro mě. V Kladně se můžu ze dne na den sebrat a jít,“ vysvětloval v průběhu léta.

Naskočit do zápasů v závěru září je už pro Jágra nutností, aby nevypadl z tempa. A to nejen kvůli NHL, ale případně i kvůli olympiádě, kam by se rád ve svých 46 letech naposledy podíval, pokud by neklaplo zámořské angažmá.

I proto se nedá očekávat, že by v Kladně zůstal celou sezonu. Spíš se doma rozehraje, a pokud si nedomluví smlouvu v NHL, zamíří z mateřského klubu jinam. Třeba do Ruska, kde se o jeho služby už s předstihem přihlásil Nižněkamsk.

„Jarda je pořád rozdílový hráč a to je důvod, proč vůbec neřeším, kdy se vrátí. Vím, že nám pomůže za jakékoli situace,“ říká Patera. „Stoprocentně s ním počítáme do první lajny a víme, s kým nastoupí. Detaily si ale zatím necháme pro sebe.“

Kladno je po šesti kolech první ligy na čtvrtém místě s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Karlovy Vary. Tradiční středočeský klub stále touží po návratu mezi elitu, byť v posledních letech opakovaně nezvládl roli favorita a nedostal se ani do baráže.

Jágrův návrat by pro klub mohl být impulzem, který vše změní. „Už se nemůžeme dočkat,“ říkala dvojice fanoušků, která chtěla vidět Jágra alespoň na úterním tréninku.

Zatím neúspěšně. Pokud se nestane nic zvláštního, v sobotním utkání už by to mělo klapnout.