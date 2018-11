Plekanec: Kladno má přednost před Kometou. Jágr: Snad brzy nastoupím

Plekanec a Jágr, to je momentálně nejsledovanější hokejová dvojice v Česku. Jeden kvůli nečekanému návratu z NHL, druhý zase kvůli návratu na led po dlouhé pauze zaviněné opakujícími se zraněními. Teď se blíží chvíle, kdy si oba zahrají v jedné formaci.

„Ale Tomášovo přání bylo zároveň nastupovat v extralize, aby si vyzkoušel její úroveň. Proto má vyřízené střídavé starty v Kometě Brno,“ pravil Jágr.

Tomáši, proč zrovna v Kometě?

Byl jsem v kontaktu nejenom s ní, potažmo s Liborem Zábranským, ale také s Petrem Břízou ze Sparty, Martinem Strakou a Jardou Špačkem z Plzně a Pavlem Paterou z Mladé Boleslavi. Zájem měly ještě Třinec a Vítkovice, ale ty jsem kvůli dlouhému cestování hned zkraje odmítl. Rozhodla šance bojovat o titul. Poslední dva roky mají nejlepší tým v extralize, projevili velký zájem a Libor mi vyšel vstříc s Kladnem, kterému chci pomoct do baráže.

Takže Kladno je na první místě?

Plekanec: Ano. Od konce v Montrealu jsem pár dní přemýšlel, co by pro mě bylo nejlepší. Brzy jsem věděl, že priorita je Kladno, kterému chci pomoct do baráže.

Jak to tedy bude, pokud se do play off dostane Kladno v první lize i Kometa v extralize?

Plekanec: Pak budu hrát za Kladno. V Kometě budu jen na střídavé starty do 15. února, kdy začíná play off v první lize. Do té doby musím stihnout za Kometu odehrát alespoň patnáct zápasů, abych v případě, že Kladnu skončí sezona, mohl hrát play off za Brno.

Jágr: Je to stejné jako loni se mnou, když jsem měl střídavé starty za Třinec. Také jsem za něj mohl hrát jedině, když Kladnu skončí sezona.

Jak časté budou intervaly extraligových startů?

Plekanec: Určitě začnu na Kladně, doufám, že už v sobotu. Jak to bude ale konkrétně, to ještě nevím.

Hrálo ve vašem rozhodování i to, že si budete moct zahrát zase v jedné lajně s Jágrem?

Plekanec: Samozřejmě jsem přemýšlel i o tomhle, ale on neví, jestli bude hrát. Nebylo to nejdůležitější. Na druhou stranu všichni víme, že Jarda bude hrát hokej ještě další pět let, takže se nebojím, že by to nevyšlo.

Jardo, vyjde to už v sobotu proti Litoměřicím?

Jágr: Na tuhle otázku se nedá přesně odpovědět, protože nevím a nechci nic slibovat. Můžu se vrátit za pár dní, ale třeba také za měsíc. Hrát v sobotu je samozřejmě moje přání, jenže návrat na led jsem v téhle sezoně plánoval už několikrát a ani jednou to nakonec nevyšlo. Věřím, že je to otázka pár dní. Rád bych navázal na spolupráci s Tomášem z poslední výluky NHL. Je to dlouhých šest let, přesto věřím, že by to mohlo fungovat. Proto je důležité, aby se šel rozehrát do Brna.

Co vás přesně trápí?

Jágr: Mám problémy se svalem, který jsem si trochu natáhl. U takového zranění člověk nikdy neví, za jak dlouho bude v pohodě.

Naposledy hrál Plekanec v Kladně za symbolickou korunu. Kolik bude mít plat teď?

Plekanec: Já to sám ještě nevím, to musí říct Jarda.

Jágr: Dobrá otázka. Bylo to přesně takové, jaké jsme očekávali - dohodli jsme se tak, že jsou spokojené obě strany. Ale Brno to bude mít dražší vzhledem k tomu, že mu budou muset platit benzín z Kladna.

Tomáši, zvládnete takový zápřah zápasů ve dvou klubech a ještě cestování?

Plekanec: Uvidíme, jak to bude vypadat. Z NHL jsem zvyklý hrát hodně zápasů. Doufám, že to všechno zvládnu, abychom se připravili na play off. Priorita je dostat Kladno zpátky do extraligy.

Jágr: Koukal jsem na rozlosování a najdou se tam termíny, které by mohly vyhovovat všem stranám. Do 15. února stihne Tomáš odehrát víc než 15 zápasů za Brno. S jeho zkušenostmi z NHL, kde se hrajou dva zápasy za sebou, by to neměl být problém.

Plekanec: Navíc když bude Kladno hrát na Moravě, tak pro mě bude jednoduché přejet do Třebíče nebo do Prostějova.

Jágr mluvil o zdravotních problémech. Jak jste na tom vy, Tomáši?

Plekanec: Stoprocentně ještě v pořádku nejsem, chce to víc trénovat a zabrat. Doufám, že budu v sobotu připravený.

Jardo, tak dlouhou pauzu kvůli zranění jste ještě nezažil. Jak to snášíte, když od vás lidi budou čekat okamžitě vynikající výkony?

Jágr: To je pravda, ale věřím, že to zvládnu. Jsem bojovník, vždycky jsem byl. Vzdávat to nebudu. Myslím, že moje problémy jsou spojené s kolenem, které mě trápilo už loni. Je to pro mě něco nového. Mám natržený hamstring a mám pocit, že je to kvůli tomu, že mám zkrácené svaly. Při jakémkoli rychlém pohybu mi hrozí, že si něco natáhnu. Proto musím mít důkladnější přípravu na tréninky. Člověk se pořád učí, i já. Musím změnit přístup k tréninku a protahování, jinak to nepůjde.

Teď máte novou motivaci. Potěšil vás Plekanec, že staví Kladno na první místo?

Jágr: Abych byl upřímný, tak bych respektoval jakékoli rozhodnutí Tomáše. Na druhou stranu jsem nebyl jediný, kdo doufal, že to dopadne takhle. Věděli jsme, že je to pro nás klíčová postava. Možná proto jsme před sezonou nedali Petru Vampolovi číslo 14. Věřili jsme. Co si přejete, to se vždycky stane.

Tomáši, jak moc vás láká vrátit Kladno do extraligy?

Plekanec: Tohle mě napadlo hned, když jsem začal řešit návrat do Evropy. Zároveň se těším do Komety a na její fanoušky, kteří jsou skvělí. Doufám, že si to užiju a pomůžu oběma klubům.

Kolik jste viděl zápasů extraligy a první ligy?

Plekanec: Měl jsem přehled i v NHL, sleduju to dost. I když je pravda, že jsem byl letos ponořený spíš v knížkách kanadského rodinného práva (Plekanec naráží na rozvod s Lucií Vondráčkovou, která se chtěla soudit v Kanadě, kde má šanci získat velkou část Plekancova majetku). Doufám, že to ještě přijde. Bude čas poznat extraligu. Ta mi pomůže i v baráži, když se do ní dostaneme.

Jardo, jak velká vzpruha je pro Kladno Plekancův návrat?

Jágr: Samozřejmě obrovská. Řekl bych, že jestli chceme postoupit, tak je to pro nás klíčová postava. Nebudeme si nic namlouvat: lepší pomoc na play off nebo na baráž bychom nesehnali. Takových hráčů moc není. A těch pár, kteří jsou rozdíloví, jsou pod smlouvou v extralize.

Má Kladno na to, aby postoupilo do extraligy?

Jágr: Zatím nemůžu říct, protože jsme od začátku sezony ještě neměli všechny hráče zdravé. Ani jednou jsme nebyli kompletní. Až ta chvíle nastane a já uvidím, že ta šance je malá, tak slíbím, že udělám všechno, abychom posílili.