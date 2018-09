Další sezona kapitána Čermáka. Libor mě chtěl a rodina kývla, vysvětluje

Je ten letošní stejně silný jako dva předešlé?

Kvalitní kluci nám sice odešli, ale přišla taky kvalitní náhrada, a tak věřím, že se nám bude dařit podobně jako v loňské sezoně.

Přispělo to k vašemu rozhodnutí pokračovat?

Vzhledem k tomu, jak se nám poslední roky dařilo, jsem chtěl být dál součástí tohoto týmu. Když se vítězí, tak i rozpoložení je trochu jiné, než když se vám nedaří.

Rodina vás nechtěla mít doma?

Souhlasila s tím, že budu hrát dál. Velký vliv mělo slovo Libora Zábranského. Stál o mě, o to to bylo lepší.

Co říkáte na rozhodnutí stejně zkušeného Martina Erata, který do extraligy naskočí až později?

(s úsměvem) Martin je o něco mladší... Samozřejmě je to hráč obrovských kvalit, který svoje tělo zná dokonale, a pro něho asi nebude problém se zapojit do soutěže v jejím průběhu. Pro mě by to bylo těžší. On navíc nezahálí, nějakým způsobem se připravuje.

Jak často ho vídáte?

Chodí na zápasy, občas se ukáže v kabině. Sledoval naši hru, klukům třeba i poradil. Není to tak, ze by tu nebyl vůbec. Je s námi pořád v kontaktu.

Chomutov - Brno Sledujte od 15.30 online.

Dovedete si vy představit, že byste začal hrát, řekněme, v listopadu?

Zažil jsem to ne podobně, ale trochu jinak loni, kdy jsem měl zlomenou ruku. Nehrál jsem přípravné zápasy, jen jsem trénoval, bruslil jsem. Bylo to pak těžší. Martin je ale v takové fyzické kondici a tak se udržuje, že to pro něho nebude problém.

Dá se od vás v útočné formaci s Martinem Dočekalem a Bedřichem Köhlerem čekat pořád stejně důrazný hokej?

Výškově a váhově jsme na tom tak, že to takovému pojetí hry nahrává. I moji kolegové jsou velcí a silní. Měli bychom se prezentovat touto hrou, ale taky uvidíme, jak se popasujeme s novými pravidly. Je tam nově posuzované dohrávání, jsou tam změny při posuzování podražení... Bude se od nás očekávat, aby to soupeře s námi na ledě bolelo.

Počítáte mezi problematická nová pravidla i ta o nutném vytažení dresů před kalhoty?

Řešíme to. Řeší se, jestli se dresy budou prodlužovat, aby přes kalhoty držely, zatím jsou na nich speciální spony, ale kolikrát má hráč sponu zapnutou a stejně mu dres do kalhot zaleze. Asi se na střídačkách budeme muset věnovat víc úpravám dresů než přípravě na další střídání a odpočinku.

Pro vás začátek extraligy přinese tři týdny za sebou zápasy v sobotu a v neděli. Je to rozdíl oproti rytmu pátek–neděle?

Není to úplně šťastné. Zvlášť pro nás, které to čeká tři víkendy po sobě. Pro všechny by to mělo být stejné, ale znevýhodnění jsme my. Nejsou to dva zápasy venku, ale musíte cestovat zpět přes celou republiku a hrát druhý den doma. To je nešťastné. Mělo by to být regulérní pro všechny stejně.