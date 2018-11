Brněnský Kašík je připraven hrát, bojuje jen s novými betony

Masku má stále v barvách ruského Chabarovsku, ze kterého do Brna přišel. Jinak je ale gólman Libor Kašík nachystaný do brněnské branky. Poslední trénink před odjezdem na západ Čech potvrdil, že brankářskou dvojici v Kometě tvoří Kašík s Karlem Vejmelkou.

„Pokud půjdu do brány, jsem nachystaný,“ potvrdil gólman.

Kromě nové masky, která mu ještě nedorazila, bojuje Kašík taky s novými betony. „Jsou nové, a tak i tvrdé,“ hlásí. Zároveň se potýkal s rozkouskováním přípravy, protože několik dní od minulé středy, kdy do Brna dorazil, putovala Kometa na zápasy venku.

„Trénoval jsem buď sám, s kondičním trenérem, nebo s panem (trenérem brankářů) Odehnalem,“ řekl. Na ledě na sebe nechal co nejvíc střílet, aby se zahřál do provozní zápasové teploty. „Na ledě byl jeden výborný hráč, jeden skvělý hokejista a jeden junior,“ naznačil, že palbu proti němu obstarala skutečně elitní společnost.

Zda se role snajpra zhostil Martin Erat, jehož návrat se očekává, nebo snad Tomáš Plekanec, v jehož příchod Kometa věří, nechtěl 26letý gólman ani naznačit.

„Když se budete ptát a uhodnete to, tak budu mlčet,“ hlásil novinářům včera. A následně se i s širokým úsměvem na tváři odmlčel.

Trénink byl doplněný o souhru s bránícími hráči kolem vlastní branky. „Nacvičovali jsme lehkou rozehrávku za bránou. Kluci si najíždějí skvěle. Není to nic razantně jiného, než se hraje jinde. Jsou to profesionálové a hokej hrát umí,“ podotkl Kašík k sehrávání s novým týmem.

To probíhá ve všech řadách. Obránci si musí zvyknout, jak a kam nový brankář vyráží puky, případně kdy je zastavuje nebo rozehrává, útočníky zajímá jeho případná rozehrávka do středního pásma.

„Komunikace i na videu a s trenérem gólmanů probíhá. Musíme si srovnat pokyny, základy komunikace na ledě,“ podotkl obránce Jan Štencel. „Jde o základní fráze. Zastav puk, rozehraj doleva, doprava, vyhoď jednoduše po plexi. To se hraje všude. Jde o to, jakým povelem na sebe zakřičet, jestli česky, nebo anglicky. To se musí sladit,“ dodal.

V kabině mlčí, na ledě soutěží o každý puk

O něco dřív než soupeři v extralize poznávají hráči Komety na tréninku, jak soutěživý brankář se do nejvyšší soutěže vrátil. „Vždycky jsem chtěl vyhrát všechno, každou maličkost. Chytit všechny puky,“ netají se Kašík.

Občas se na tréninku vyhecuje i rychlou sázkou o malý obnos peněz s některým ze spoluhráčů.

„Kašík má zákroky na pobavení fanoušků. Zároveň se jimi baví sám, chce puky chytat, nechce góly dostávat. To je plus.“ Jan Štencel, obránce Komety

„Dobře kryje prostor, je pohyblivý. Když se na něho jede ze strany nebo ze středu, tak toho místa kolem něho moc není,“ všímá si brněnský útočník Martin Dočekal.

Ve vykrývání prostoru by Kašíka přirovnal k jeho předchůdci Marku Langhamerovi, co se týká mrštnosti, si pak posila nezadá s nedávnou klubovou ikonou Markem Čiliakem. „Znám Kašíka ze Zlína, jak byl nepříjemným soupeřem. Je rychlý a má skluzy, kterými vykryje i prázdnou branku. Na tréninku formu má, tak věřím, že nám pomůže,“ je zvědavý Dočekal.

To je v novém prostředí kontrast: oč ambicióznější je Kašík na ledě, o to nenápadnější je v šatně. Veselý chlapík, bavící po léta svými hláškami fanoušky, zatím v Kometě dění hlavně sleduje.

„Kašík? Popravdě o něm ani nevím,“ řekl například útočník Lukáš Kašpar.

„Neslyšel jsem ho promluvit,“ přisadil si Jan Štencel.

Na ledě je to jinak.

„On má ty svoje zákroky na pobavení fanoušků, kterými se baví sám. Chce puky chytat, ne dostávat góly, to je jeho plus. Až si zvykne, tak se určitě rozvykládá,“ očekává Štencel.

Zatím Kašíkovi vyhovuje, jak to je. Pochvaluje si tréninky, které mu dají víc než příprava v Rusku. „Pro gólmana je nejdůležitější, aby furt chytal puky. Je jedno jak. Golfáky ze dvou metrů, dva na nula, dva na jedna. Tréninky tady (v Brně) jsou skvělé, mnohem výživnější než v Rusku. Tam nějak moc střelby nebo útoky dva na jednoho a tři na dva nebyly. Jsem rád za pořádné tréninky,“ cení si.

Do obrany se nevešel Mikuš

Víkend ještě absolvuje v barvách Chabarovsku, příští týden mu přijde nová maska. Bude čistě bílá. „V jednoduchosti je krása,“ krčí rameny Kašík. Jednoduchost je v tomto případě spíš z nouze ctnost, protože výroba modrobílé masky by se ještě víc protáhla.

Zatímco odchovance Zlína mohou fanoušci dnes nebo zítra v brance čekat, letní posila do obrany Juraj Mikuš by hrát podle posledních zpráv neměl. Kometa má přetlak mezi obránci, ne každý si zahraje, a tento víkend to bude Mikuš, původně angažovaný do první pětky, kdo se do sestavy nedostane.