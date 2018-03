Varování Kometě před play off: mistrovi pekelně hapruje obrana

Varianty pro Kometu Na Třinec půjde, když...

Vítkovice v 52. kole uhrají o dva body víc než Třinec. Pak Oceláři klesnou na čtvrtou příčku a vyzvou Kometu. V této sérii by Brňané začínali venku. Na Vítkovice půjde, když...

Vítkovice nepřeskočí Třinec. Kometa by měla díky lepším vzájemným zápasům ze základní části naději začínat čtvrtfinále doma, pokud by v neděli vyhrála za tři body a Vítkovice neuhrály ani bod. V opačném případě začne doma soupeř.

„Přijeli jsme sem jako zahrát si na rybník. To byla katastrofa, co jsme hráli. Běží poslední zápasy před play off a my předvedeme tohle? To je nepochopitelné,“ nebral si servítky brankář Marek Čiliak, který pohromu v brance Komety absolvoval celou.

Domácí vedli už ve 3. minutě 2:0, pak utekli až na čtyřbrankový rozdíl a na snížení Brna na 4:2 reagovali dalšími zásahy.

„Domácí měli vidinu šestky, my jsme nastoupili jako do nějaké přípravy. To na této úrovni nelze, to vás soupeř okamžitě potrestá,“ zlobil se i trenér Kamil Pokorný.

Pro Kometu je to před play off pořádná facka. A zároveň varování, že jí to skřípe v obraně. Minule doma inkasovala od Plzně čtyřikrát, v Olomouci schytala dokonce nejvyšší porážku z celé sezony.

„Každý si musíme dát ruku na srdce, každý z nás se musí nas..t a v neděli do toho jít jako jiné mužstvo,“ velí Čiliak před nedělním domácím duelem proti Litvínovu, který začne v 16.20 a uzavře základní část soutěže.

Ve středu s Plzní měla Kometa podobný výpadek ve druhé třetině, po ní prohrávala 1:4, ale ještě stačila vybojovat bod za remízu. V Olomouci se nažhavila za stavu 4:0 pro domácí, tentokrát to však nestačilo.

„Po snížení na 4:2 jsme nedali hned po vhazování gólovku a soupeř dal na 5:2. To by se musel stát zázrak, abychom s takovým přístupem, jaký jsme měli dvě třetiny, ten zápas obrátili,“ měl jasno Pokorný.

Kriticky mířil do vlastních řad i Čiliak: „Nemůžeme se spoléhat na to, že budeme pořád otáčet zápasy. Hokej se hraje šedesát minut. Tahle facka může být prospěšná, ale musíme se nad sebou zamyslet. Nehrajeme kuličky, za chvilku to začíná,“ řekl jednoznačně.