Hokejová Kometa ve vlaku. Čeká ji malý svátek v době krize

„Ale že bychom se na to speciálně oblékli? To nevím, nic takového jsem neslyšel a nejsem si jistý, jestli se to tady povede,“ usmíval se obránce mistrovského celku Jakub Krejčík.

Je docela dobře možné, že na nějaké parádění nejsou momentálně v šatně Komety ani myšlenky. Mužstvu se v extralize nedaří, z posledních deseti kol má jen devět bodů. S tímto ziskem Brnu v tabulce za dané období patří předposlední místo.

„Nedáváme góly, to nás sráží,“ shrnul po středeční trudné domácí prohře s Chomutovem trenér Petr Haken.

Kometa expres vyráží Vlak vyráží v 11 hodin z dolního nádraží v Brně směr DRFG Arena. Tam bude stát a nabírat cestující od 11.15 do 11.45, kdy odjíždí znovu přes dolní nádraží do Prahy. Na nádraží v Libni by měl dorazit v 15.10, po zápase ze stejného místa odjíždí ve 23 hodin a krátce před půl druhou v noci na sobotu končí svoji pouť na hlavním nádraží v Brně. Souprava, tažená modrobílou lokomotivou, má 15 vagonů a je dlouhá přes 400 metrů. Jeden vagon je jídelní. Kapacita Kometa expresu je 1 120 míst. 600 míst dostaly děti z brněnských sportovních klubů, z dětských domovů a z partnerských obcí projektu Jižní Morava - Království Komety. Zbytek kapacity vlaku zaplní hráči, trenéři, vedení a partneři Komety, legendy klubu a fanoušci.

Cestu vlakem si tak zřejmě nejvíc užijí děti a fanoušci, kteří se k týmu připojují. Kometa expres, což je název soupravy, která výpravu do Prahy poveze, pojme více než tisíc osob a z větší poloviny bude naplněn dětmi.

„Za sebe si myslím, že je to vynikající projekt a myšlenka. My se od toho ale musíme oprostit, to je událost pro naše fanoušky, aby byli natěšení. My musíme být natěšení na zápas,“ dodává druhý z brněnských trenérů, Kamil Pokorný.

Na to, že by cestu strávili vyloženě se svými idoly, tak budou fanoušci muset zapomenout. „Kontakt s nimi odpoledne určitě nebude. Maximálně nějaké vyfocení před odjezdem u vlaku, ale víc před zápasem nelze. Tam hráči potřebují odpočinek, klid a koncentraci na svůj výkon,“ dodal Pokorný.

V českých soutěžích, na rozdíl od zámoří, kde mohou reportéři do šaten v den utkání buď ráno po tréninku, nebo až dvě hodiny před samotným duelem, totiž platí: sportovec nemá být během zápasového dne ničím rozptylován. Brankáři kolikrát vyžadují klid i den před utkáním. Ale ani trenér brněnských gólmanů Jaroslav Odehnal nemá obavu o to, že by cesta vlakem s fanoušky jeho svěřence ovlivnila.

„Jestli letíme letadlem, jedeme autobusem nebo vlakem, tak to neřešíme. Chceme být připraveni tak, abychom odvedli stoprocentní práci,“ řekl. S lehkou nadsázkou pak dodal: „Kluci jsou tak otrlí, zvyklí na všechno, že je přítomnost dalších lidí ve vlaku nemůže rozházet.“

To, že se potřebují soustředit, však neznamená, že by se hráči na událost netěšili. „Těším se na to velmi, je to ojedinělá akce. Navíc já vlakem jezdím rád, bude to pohoda,“ říká Krejčík. Taky on ale připouští: „Kdybychom se po cestě měli potkat se všemi fanoušky, tak by to asi nebylo úplně ideální. Před zápasem mám rád svůj klid.“