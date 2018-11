Hvězdný přehmat. Los Angeles Kings se angažmá Kovalčuka nevyplácí

Při pohledu na týmové statistiky se to nezdá, jelikož Kovalčuk je druhý - během 24 zápasů nasbíral 14 bodů (5+9). Jenže to není vizitka, kterou by se dalo chlubit. Obzvlášť když v posledních deseti duelech nevyprodukoval nic.

To je na muže, jenž měl spasit skomírajícího šampiona NHL z let 2012 a 2014, hodně velký zmar.

Ukazuje se, jak moc velký rozdíl je mezi ligou, kterou před pěti lety opustil, a její současnou verzí. Kovalčuk nedominuje, je nevýrazný, neprosazuje se, nevytváří šance pro spoluhráče. Zkrátka není rozdílovým hráčem, který by si zasloužil tak luxusní plat.

Přitom se nedá říct, že nedostával dostatek prostoru. Začínal v elitní formaci vedle Slovince Anže Kopitara, ale když to nebylo ono, tak se postupně propadal. Nejprve do druhé pětky, pak do třetí a teď už v posledních dvou duelech nastupoval v té poslední.

Jeho průměrný čas strávený na ledě se z dvaceti minut smrskl na šest a půl, resp. devět. A v zámoří se dokonce začíná hovořit o tom, že se ho chce klub zbavit. Že by ho rád vytrejdoval.

Není divu, když naposledy bodově přispěl 6. listopadu. Co se s ním děje? „Nevím,“ reagoval pro zámořská média a přidal známou formulku: „Nejdůležitější je, že se vyhrává, hlavně v naší situaci. Moje minuty nejsou podstatné.“

Nikdo nepochybuje, jak moc Kovalčuka současná situace štve. Ostatně i on sám přiznal: „Jaké to je vysedávat na střídačce? Nevím, protože se mi to stalo poprvé v kariéře,“ procedil útočník, jenž se ve třetí třetině nedělního duelu s Edmontonem téměř nedostal na led.

A jelikož Kings, nejhorší celek v NHL, po čtyřech předchozích prohrách zabrali a zvítězili 5:2, není důvod něco měnit. To platí i po posledním zápase ve Vancouveru, kde Los Angeles opět zvítězilo (2:1 v prodloužení). Nic na tom nejspíš nezmění ani pohovor s koučem Williem Desjardinsem, jehož obsah nechtěla ani jedna strana komentovat.

„Řeknu jen, že Ilja bodovat umí,“ pravil kouč, jehož však trápí mizerná Kovalčukova práce dozadu, o níž svědčí záporná číslice 13 v kolonce +/-. To bude podle všeho ten největší svízel.



Takže co s tím? „Pracovat,“ odvětí suše pětatřicetiletý forvard a nezastírá, že právě v téhle oblasti by mohl hodně přidat. „Ano, asi bych ji měl zlepšit. Mám už něco za sebou, takže svou hru asi nepřekopu, ale je pravda, že to číslo mi radost nedělá.“

Desjardins dodává: „Když nedáváte góly, tak musíte týmu pomoct aspoň na druhé straně. A to je něco, co podle mě Ilja většinu kariéry nedělal.“ Dokáže to? I na tom bude záviset jeho osud. Zvlášť když Los Angeles začalo vítězit i bez jeho přispění.