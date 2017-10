Další šance jak změnit tristní bilanci. Liberec jede dvakrát ven

Takovou bídu na venkovních hřištích zkraje sezony liberečtí hokejisté ještě nikdy v extralize nezažili. Ani ve svých někdejších nováčkovských letech, ani v černém ročníku 2012/13, ve kterém nakonec v baráži horko těžko udrželi extraligovou příslušnost.

„Pořád si to omíláme, ale už to zkrátka musíme zlomit. Potřebujeme si začít věřit,“ řekl zkušený obránce Lukáš Derner po úterní prohře 1:3 v Hradci Králové. Byl to už sedmý venkovní nezdar Liberce v sezoně.

Venkovní prohry Tygrů 2. kolo - 0:2 v Litvínově

4. kolo - 0:3 v Olomouci

6. kolo - 2:5 v Třinci

8. kolo - 1:7 na Spartě

10. kolo - 2:7 v Brně

12. kolo - 1:5 v Plzni

14. kolo - 1:3 v Hradci Celkem venku: 0 bodů, skóre 7:32, poslední místo

Liberečtí přitom Hradec na jeho ledě přestříleli, ale nebylo jim to nic platné. „Není to jen o brankáři soupeře, my prostě venku góly nedáváme,“ konstatuje Derner. V sedmi utkáních venku nastříleli Bílí Tygři sedm gólů, což činí průměr jediné branky na zápas. Naopak 32 gólů inkasovali, což je víc než poslední Litvínov, který rovněž na ledě soupeřů ještě letos nebodoval.

Snad jedinou pozitivní zprávou z posledního zápasu v Hradci byl fakt, že první gól v dresu Tygrů vstřelila jeho čerstvá kanadská útočná posila Tyler Redenbach.

„Viděli jsme extrémně defenzivní utkání plné pastí ve středním pásmu, zblokovaných střel a extrémní bojovnosti na obou stranách s minimem chyb. My jsme udělali jednu individuální chybu v první třetině, pak jednu ztrátu ve druhé třetině a dostali jsme branku v jedné z přesilovek domácího týmu,“ uvedl trenér Filip Pešán.

Liberec je v tabulce až jedenáctý, což je pro vloni stříbrný a předloni zlatý tým extraligy smutná vizitka. Nad vodou ho drží domácí zápasy, které kromě prohry s Chomutovem všechny ovládl.

Tým Bílých Tygrů po minulé sezoně opustilo šest důležitých hráčů včetně brankáře Lašáka, beka Šimka či útočníka Radivojeviče. První várka odchodů ovšem coby daň za úspěch nastala už po mistrovské sezoně 2015/16.

„V předchozích letech tu byl trochu jiný mančaft,“ připouští obránce Derner. „Když to tak vezmu, předchozí dva roky nás hra hrozně bavila. Všichni jsme věřili tomu, jak jsme hráli. A i díky tomu se nám dařilo. Možná, že právě v tomhle teď trochu tápeme.“

Na mudrování však není čas, hokejisty Liberce čekají v rychlém sledu další dva zápasy na ledě soupeřů – zítra v Litvínově, který je poslední, v neděli ve Zlíně. Pokud Bílí Tygři nechtějí pokračovat v pádu na dno tabulky, potřebují venku konečně zabrat. „Pro nás jsou v tuto chvíli všechny zápasy klíčové. Musíme do toho jít hlava nehlava, ať se nám daří, nebo ne. Doufám, že se nám podaří v Litvínově uspět a že se od toho odrazíme. Potřebujeme zkrátka nějaký impuls,“ říká Lukáš Derner.