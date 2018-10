Liberec hraje o víkendu dvakrát doma, oslaví i vznik republiky

Nebude nouze ani o atraktivní soupeře: zítra do Liberce zamíří aktuální lídr Sparta, den poté se tu představí třetí Plzeň. Liberci nyní patří čtvrtá příčka extraligové tabulky.

„Bude to trošku náročnější, ale říká se, že druhý zápas bývá o trochu lepší, protože už jste rozhýbaní,“ říká liberecký kapitán Petr Jelínek. „Se Spartou hrajeme letos poprvé a očekávám hodně útočný hokej, sparťané navíc mají v brance výborného Machovského. V Plzni jsme hráli první zápas sezony, který nám moc nevyšel (0:4). To jsme ale ještě s pukem vymýšleli zbytečné nesmysly, od té doby jsme trochu změnili hru.“

Liberecký brankář Roman Will má rád, když jdou zápasy v rychlém sledu za sebou. Hodně důležitý bývá podle něj ten první. „Když se vám vyvede, pomůže vám to, zvedne vám to sebevědomí. Na druhou stranu, i když prohrajete, nemusíte čekat týden na další utkání, než dostanete šanci to odčinit,“ uvažuje brankářská jednička Bílých Tygrů.

Liberecký brankář Roman Will zasahuje po střele Pavola Skalického z Mladé Boleslavi.

Podle libereckého gólmana čekají jeho tým ofenzivní zápasy. „Jde o tradiční týmy, zápasy s nimi bývají vždy vyhrocené. Moc se na to těším,“ uvedl Will.

Dva zápasy ve dvou dnech jsou vynucené výběrem televizních přenosů. Ten sobotní se Spartou vysílá stanice O2 TV Sport. Liberečtí už v říjnu takhle rychle po sobě hráli, tenkrát se ovšem museli přesouvat ke druhému utkání z Karlových Varů. Nyní mají ten luxus, že soupeři přijedou za nimi.

Dá se očekávat, že v jednom utkání dostane v brance šanci náhradník Marek Schwarz. „Dopředu to nijak dané není, je to vše jen na trenérech, jak se pro daný zápas rozhodnou. Není to ani naše starost. My máme za úkol se na každé utkání stoprocentně připravit, ať už chytáme, nebo děláme náhradníka,“ uvedl Roman Will.

Nedělní zápas Liberec - Plzeň se odehraje v den oslav 100 let od vzniku samostatného Československa. Domácí klub se ho proto rozhodl pojmout ve slavnostním duchu.

Utkání bude předcházet speciální ceremoniál, který připomene založení republiky. Hymnu zazpívá sbor Cum Decore, slavnostní ráz bude mít i úvodní buly.

Bílí Tygři nastoupí v první třetině proti Plzni v limitované edici dresů vyrobených u příležitosti stého výročí. Kromě klubových znaků na nich budou i symboly Československa.

„Po skončení zápasu trikoty zamíří do elektronické aukce a fanoušci je tak budou moci získat jako unikátní památku na tento významný den,“ uvedl mluvčí klubu Martin Kadlec. Jak sobotní zápas Liberce se Spartou, tak nedělní duel s Plzní startují v 16 hodin.