Změna a zpestření. Brankáři Liberce pilují zákroky na ledě u Altrichtera

„S Roman Willem jsme se o tom bavili už loni a říkal, že ho na začátku sezony limituje dlouhá doba bez ledu. V tom je hokej specifický - zatímco ve fotbale nebo v tenise máte své sportoviště k dispozici průběžně po celý rok, tady ne. A tak jsme začali hledat alternativy,“ vysvětlil šéftrenér libereckých brankářů Martin Láska v rozhovoru pro klubový web.

Bílí Tygři sháněli vhodnou ledovou plochu co nejblíž Liberci a nakonec našli halu v Říčanech u Prahy, kterou postavil bývalý extraligový brankář Martin Altrichter. Dojíždějí tam každou středu ráno. „Kromě velkého hřiště tu má i malé, které nám stačí. I pro kluky je to určitá změna a zpestření, všechno totiž děláme na malém prostoru pohromadě, můžeme se navzájem opravovat, vidíme na sebe,“ vysvětluje Láska.

Malé rozměry plochy liberecké brankáře nelimitují. V současné fázi přípravy se totiž nezaměřují na střelecká cvičení, ale spíše na techniku bruslení či na kondici. A na to klasické hřiště nepotřebují. „Snažíme se využívat kamerový systém, máme čas si celou skupinu svolat dohromady a víc se zaměřit na technické věci, protože teď je na to ideální čas,“ přiblížil Láska. „V sezoně už se spíš řeší taktické věci a jednotlivé góly. A styl už se pak příliš nemění, kdežto teď na něm můžeme pracovat.“

Liberečtí brankáři jsou prý zatím z novinky v přípravě nadšení. Navíc pro ty mladší je to skvělá příležitost trénovat s gólmany z áčka a něco od nich okoukat. V Říčanech se připravují extraligoví gólmani Roman Will a Marek Schwarz, brankáři Benátek Lukáš Hosnedl či Matěj Žajdlík, ale také junioři Lukáš Pařík s Pavlem Čajanem.

Není mezi nimi naopak Aleš Stezka, který minulou sezonu začínal jako Willův náhradník, nyní však zamířil na roční hostování do Chomutova. Na ledě jsou gólmani hned dvakrát týdně: kromě střed v Říčanech i ve čtvrtek, kdy na led (většinou v Nymburce) vyjíždí celý tým.

Trenér Martin Láska za sebou má stáže v zámoří a čerpá tréninkovou inspiraci i z NHL. Do přípravy svěřenců bude postupně zapojovat různé pomůcky - odrazové desky, speciální brýle zakrývající periferní vidění nebo barevné a bílé puky. „Důležité je vědět, proč zrovna tu danou věc cvičíte a jestli je to opravdu potřeba. Musíte znát princip cvičení, k čemu je určené, proč to děláte a co tím získáte. Pak to dává všechno smysl.“

Liberečtí brankáři během tréninků na ledě nezanedbávají ani silovou přípravu. Vše se konzultuje s kondičním trenérem Alešem Pařezem. „Takže když se hráči každou středu v Liberci zaměřují na střed těla a kompenzační cvičení, my to v Říčanech po tréninku na ledě děláme taky. Jen už s menším počtem opakování,“ uvedl kouč libereckých brankářů.