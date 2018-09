Dají konečně gól? Zakončení si hrozně komplikujeme, vědí v Liberci

„Kdybychom hráli proti soupeři, který má šest bodů, nic by se na tom neměnilo. Po posledním víkendu musíme zkrátka zabrat, není možné se ohlížet, s kým hrajeme,“ řekl asistent libereckého trenéra Patrik Augusta na klubovém webu. „Chomutovští hrají velmi agresivně, skvěle bruslí, je to takový fyzický hokej. Určitě to nebude nic jednoduchého, na druhou stranu, náš cíl je v tuto chvíli jasný. Chceme uspět.“

Bílí Tygři celý týden pracovali na tom, aby se víc dostávali do šancí a ty pak proměňovali. „Obecně si zakončení hrozně komplikujeme. Nejsme pohotoví, nedostáváme kotouče na branku, kde by mohl někdo puk tečovat nebo dorážet. To vše řešíme a pracujeme na tom,“ ujistil Augusta.

„Věřím, že máme dostatečně silný kádr, v němž kombinujeme zkušené borce i mladé hráče, a že se kluci s touto situací poperou. V průběhu týdne na jednotlivých nedostatcích, které jsme viděli, tvrdě pracujeme a jsem přesvědčený, že si to přeneseme do zápasu.“

Zápas 3. kola extraligy mezi Piráty Chomutov a Bílými Tygry Liberec startuje v 17.30 (sledujte online). „Dvakrát jsme s nimi hráli v přípravě a pokaždé to byl boj o každý centimetr ledu. Musíme přepnout a hrát to samé, co oni. Zkrátka bojovat, tlačit se do brankoviště, hrát důrazně,“ velí útočník Libor Hudáček.